Фотоконкурс «100 мгновений» завершился

Подошел к концу фотоконкурс "100 мгновений". Призы еще не розданы, победителей выберут из тычяч участников. Что дальше?
Как выглядят Эстония и Финляндия в глазах жителей этих стран? Сейчас у нас есть возможность узнать об этом получше. В ходе конкурса жители Эстонии должны были прислать яркие фотографии финнов и Финляндии, а жители Суоми - нашей страны и её народа. Всего поступило 2035 работ.
С хэштегом #vironhetki - 1155 фото, с #soomehetk - 880.
Сегодня среди всех участников будут разыграны призы от Tallink, Postimees, Iittala, HeyDay Organic, EV100, Muumimaailma, Tallinna Teletorn, Rode Gift Shop, Tilk!, Bold Tuesday, Wolt.
В ближайшее время будут объявлены финалисты и с ними свяжутся уже напрямую.
В сентябре жюри выберет сто лучших фото, по 50 из каждой страны!
Выставки ста лучших фотографий:
Торговый центр Viru Keskus, Таллинн, с 03 по 19 ноября 2017 г.
Бизнес-центр Sanomatalo, Хельсинки, январь 2018 г.
На церемонии открытия в Viru Keskus будет объявлен обладатель главного приза.
Смотрите фото Эстонии, сделанные жителями Финляндии.
Фото Финляндии, сделанные жителями Эстонии, – #soomehetk!