Фотоконкурс «100 мгновений» завершился

Как выглядят Эстония и Финляндия в глазах жителей этих стран? Сейчас у нас есть возможность узнать об этом получше. В ходе конкурса жители Эстонии должны были прислать яркие фотографии финнов и Финляндии, а жители Суоми - нашей страны и её народа. Всего поступило 2035 работ.

С хэштегом #vironhetki - 1155 фото, с #soomehetk - 880.

Сегодня среди всех участников будут разыграны призы от Tallink, Postimees, Iittala, HeyDay Organic, EV100, Muumimaailma, Tallinna Teletorn, Rode Gift Shop, Tilk!, Bold Tuesday, Wolt.

В ближайшее время будут объявлены финалисты и с ними свяжутся уже напрямую.

В сентябре жюри выберет сто лучших фото, по 50 из каждой страны!

Выставки ста лучших фотографий:

Торговый центр Viru Keskus, Таллинн, с 03 по 19 ноября 2017 г.

Бизнес-центр Sanomatalo, Хельсинки, январь 2018 г.

На церемонии открытия в Viru Keskus будет объявлен обладатель главного приза.

Смотрите фото Эстонии, сделанные жителями Финляндии.

Фото Финляндии, сделанные жителями Эстонии, – #soomehetk!