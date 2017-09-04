Спешите! Последние остановки передвижного проекта "Детская Республика"!
4 сентября 2017 г., 16:19
Приключенческо-образовательный проект "Детская Республика", входящий в детскую программу EV100, в течение лета посетил множество мест по всей Эстонии. Осталось всего четыре остановки - не пропустите!
Участие свободное!
Дети, их родители, а также бабушки и дедушки - все приглашаются на последние выступления "Детской Республики".
Встретимся ли снова в будущем году? Кто знает, время ещё есть!
Видео о "Детской Республике" сняло 31 августа в Килинги-Нымме: