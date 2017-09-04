Спешите! Последние остановки передвижного проекта "Детская Республика"!

Дети, их родители, а также бабушки и дедушки - все приглашаются на последние выступления "Детской Республики".

Во вторник, 5 сентября, в Вярска,

В среду, 6 сентября, в Ряпина,

В четверг, 7 сентября, в Пылва,

В пятницу, 8 сентября, в Саверна.

Встретимся ли снова в будущем году? Кто знает, время ещё есть!

Видео о "Детской Республике" сняло 31 августа в Килинги-Нымме: