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EV100

Эстонской Республике - 100

Вручим Эстонии подарки!

Postimees

Спешите! Последние остановки передвижного проекта "Детская Республика"!

EV100 portaal
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ФОТО: Tairo Lutter

Приключенческо-образовательный проект "Детская Республика", входящий в детскую программу EV100, в течение лета посетил множество мест по всей Эстонии. Осталось всего четыре остановки - не пропустите!

Участие свободное!

Дети, их родители, а также бабушки и дедушки - все приглашаются на последние выступления "Детской Республики".

  • Во вторник, 5 сентября, в Вярска,
  • В среду, 6 сентября, в Ряпина,
  • В четверг, 7 сентября, в Пылва,
  • В пятницу, 8 сентября, в Саверна.

Встретимся ли снова в будущем году? Кто знает, время ещё есть!

Видео о "Детской Республике" сняло 31 августа в Килинги-Нымме:

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