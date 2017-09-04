В городе ангелов отмечают столетие Эстонской Республики

Репортаж о том, как проходят Дни Эстонии на западном побережье США, смотрите в программе «Актуальная камера»:

Организаторы мероприятия надеются, что событие, проходящее раз в два года, будет иметь продолжение. Для этого требуется развитие, кроме того, организаторы хотели бы привлечь к участию больше молодежи. "Понятно, что Голливуд манит и, вероятно, не у всех есть интерес присоединяться к эстонской общине здесь, на диком западе, но скажу лишь, что снимаю шляпу перед теми, кто с нами", - говорит главный организатор Дней Эстонии Уве Силлат.

Американские эстонцы исполняют народные танцы.. / Foto: estonianworld.com

"В наши дни, когда глобализация достигла больших высот, многие уехавшие посещают родину лишь раз в год или через год. В этом смысле то, что количество участников не составляет десяти тысяч, как в 1980-х в в Торонто на фестивале ESTO, или на Днях Эстонии когда-то по три-четыре тысячи. Число участников снизилось, но я считаю, что люди держатся друг друга больше, чем когда-либо ранее", - пояснил помощник Силлата Рене Меристе.

По его словам, организация Дней Эстонии в США одной из своих целей имеет убедить эстонских чиновников открыть консульство Эстонии в Лос-Анджелесе. Поэтому на мероприятие в этом году был приглашен премьер-министр Юри Ратас. На месте находится и руководитель оргкомитета EV100 Яанус Рохумаа.

Лого дней Эстонии на западном побережье США./ Foto: estonianworld.com

Дни Эстонии на западном побережье США поддерживают сохранение традиций. В программе как хоровое пение, народные танцы, так и пикники для всей семьи, сообщает menu.err.ee.