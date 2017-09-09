В студии Eesti Raadio записали оригинальный саундтрек к первому фильму из кинопрограммы EV100

Продюсером фильма выступила Рийна Сильдос, автор сценария - Мооника Сийметс. История основана по мотивам автобиографических произведений Леэло Тунгал.

Фильм рассказывает о жизни шестилетней Леэло (Хелена Мария Рейзнес), чью маму Хельмес (Эва Колдитс) в ходе сталинских репрессий ссылают в 1950-м году в Сибирь.

В фильме задействованы: Тамбет Туйск, Лийна Вахтрик, Юхан Ульфсак, Лембит Петерсон, Мария Кленская, Арго Аадли, Индрек Таалмаа, Стен Карпов, Анне Реэманн, Маарья Якобсон, Пирет Крумм, Эне Ярвис, Пилле Пюрг, Мария Авдюшко, Аарне Соро, Тармо Сонг, Хелене Ваннари, Керсти Томбак, Лийза Пулк, Максим Демидов, Сандра Уусберг, Кармен Микивер, Каролийна Красиковски, Юлия Ауг, Анна Сергеева, Линда Лийс Аасмяэ, Роози Луйк. А также множество добровольцев.

Бюджет фильма составил 1,4 млн евро. Фильм финансируется из средств Эстонского института кино и фонда Loov Euroopa. Премьера по первоначальным данным должна состояться 16 марта 2018 года.