Рэпер Metsakutsu приглашает на пробежку
9 сентября 2017 г., 10:30
- Не забывай ставить хэштег #0kuni100
ЭР полным ходом несется к своему столетнему юбилею. А сентябрь для многих значит месяц новых начинаний. Например, люди зачастую подумывают снова заняться спортом. Популярный эстонский рэпер Metsakutsu придумал вызов: давайте выходить на пробежку, а все преодоленные километры запишем и подарим их Эстонии и здоровью ее жителей. Рэпер записал на эту тему видеоролик.
ВЫЗОВ #0kuni100 –подарок Эстонской Республике к юбилею!
Километров, которые пробежал Metsakutsu, все больше. Не забывай ставить хэштег #0kuni100 / Фото: частный архив
- Это призыв бегать в сентябре как можно чаще.
- Призы и мотивация в течение месяца обещаются. Но чуть позже.
- Впрочем, даже если ничего суперкрутого не случится, мы все равно разыграем новые кроссовки для бега.