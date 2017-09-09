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EV100

Эстонской Республике - 100

Вручим Эстонии подарки!

Postimees

Рэпер Metsakutsu приглашает на пробежку

EV100 portaal
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  • Не забывай ставить хэштег #0kuni100
Metsakutsu бросает тебе вызов. | ФОТО: Foto: Mart Vares

ЭР полным ходом несется к своему столетнему юбилею. А сентябрь для многих значит месяц новых начинаний. Например, люди зачастую подумывают снова заняться спортом. Популярный эстонский рэпер Metsakutsu придумал вызов: давайте выходить на пробежку, а все преодоленные километры запишем и подарим их Эстонии и здоровью ее жителей. Рэпер записал на эту тему видеоролик.


Если видео не открывается здесь, его можно посмотреть по этой ссылке.

ВЫЗОВ #0kuni100 –подарок Эстонской Республике к юбилею!

  • Начни пробежки в сентябре
  • Делай селфи и загружай фото в Instagram (с открытым профилем)
  • Отмечай, сколько километров пробежал и ставь хэштег #0KUNI100
  • В конце сентября сложим все километры и подарим их Эстонии
  • Сделай репост этого видео друзьям

Километров, которые пробежал Metsakutsu, все больше. Не забывай ставить хэштег #0kuni100 / Фото: частный архив

  • Это призыв бегать в сентябре как можно чаще.
  • Призы и мотивация в течение месяца обещаются. Но чуть позже.
  • Впрочем, даже если ничего суперкрутого не случится, мы все равно разыграем новые кроссовки для бега.
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