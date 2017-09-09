Рэпер Metsakutsu приглашает на пробежку

ЭР полным ходом несется к своему столетнему юбилею. А сентябрь для многих значит месяц новых начинаний. Например, люди зачастую подумывают снова заняться спортом. Популярный эстонский рэпер Metsakutsu придумал вызов: давайте выходить на пробежку, а все преодоленные километры запишем и подарим их Эстонии и здоровью ее жителей. Рэпер записал на эту тему видеоролик.