К юбилею ЭР - лучшее из современного искусства Эстонии

"Золотой дом" в Пярну.

Первого сентября в галерее Tallinna Kunstihoone открылась первая выставка Месяца фотографии «Visuaalkurnatus», где представлен фильм Пауля Куймета "Золотой дом", появление которого поддержала художественная программа EV100. Фильм, снятый с одного дубля, рассказывает об образце модернистской архитектуры в 1970-х годах в Эстонии, проекте Тоомаса Рейну. Выставка открыта до 8 октября.

С 12 по 39 сентября в галерее Positiiv открыта персональная выставка Юлле Саатмяэ «Vaateväli», где художница ведет диалог между двух разных средств самовыражение - текстилем и фотографией. Открытие вернисажа 12 сентября в 18.00.

Работа с выставки «Vaateväli».

С 25 сентября по 1 октября студенты отделений промышленного и текстильного дизайна, а также искусства по коже Эстонской художественной академии представят свои работы на втором этаже Литейного цеха Ноблесснера в рамках проекта «Hea Eesti Asi». На выставке можно будет увидеть выполненные в ходе учебной работы инсталляции, предметы, аксессуары, рассказывающие истории о прошлом, будущем и настоящем и являющиеся прекрасным сувениром себе или иностранным гостям.

29 сентября в 19.30 Лаура Кууск и Камилле Лаурелль приглашают принять участие во второй части проекта «Ста аудиоландшафтов в студии 335». Тема встречи - авангард. Гости прослушают авангардистский аудиоманифест тех, кто влиял на развитие звучания музыки, а именно Дмитрия Шостаковича, Ильмара Лаабана, Курта Швиттерса, Джона Кейва и других, более современных авангардистов. Встреча пройдет в здании ARS (комната 335, Пярнуское шоссе, 154).

В Литейном цехе будут представлены работы студентов Художественной академии.

6 октября в 19.30 пройдет презентация сборника проектов, которые сделали на проектной базе Rundumi projektiruum. Вместе с выпуском брошюры в Таллинне состоится несколько мероприятий с участием мыслителей и визионеров, которые представят новые варианты и формы сотрудничества, творчества и созидания на тему общественных начинаний. Презентация и встречи пройдут в здании ARS, в комнате 304.

С 20 октября по 3 декабря Sally Stuudio организует международный молодежный художественный триеннале Eksperimenta!2017. В этом году темой стали искусство и экономика. Выставки молодых авторов из десяти стран в рамках триеннале пройдут в галереях Tallinna Kunstihoone, Kunstihoone galerii, Городской галерее, галерее Художественной академии и Музее фотографии.

Experiment! 2017: работы Милы Першини Top Shit

15 ноября Эстонский институт в музее Kumu представит 20-й юбилейный художественный сборник на английском языке «Estonian Art». К столетию ЭР и 20-му юбилею сборника будет выпущена также книга, на страницах которой двадцать художников расскажут о работах последних двадцати лет, которые повлияли на них больше всего.

Художественная программа EV100