К юбилею ЭР - лучшее из современного искусства Эстонии

Оргкомитет EV100, Эстонский центр современного искусства, Центр развития современного искусства Эстонии приглашают всех желающих принять участие в обширной художественной программе EV100 «Сто культурных ландшафтов»
"Золотой дом" в Пярну.
Первого сентября в галерее Tallinna Kunstihoone открылась первая выставка Месяца фотографии «Visuaalkurnatus», где представлен фильм Пауля Куймета "Золотой дом", появление которого поддержала художественная программа EV100. Фильм, снятый с одного дубля, рассказывает об образце модернистской архитектуры в 1970-х годах в Эстонии, проекте Тоомаса Рейну. Выставка открыта до 8 октября.
С 12 по 39 сентября в галерее Positiiv открыта персональная выставка Юлле Саатмяэ «Vaateväli», где художница ведет диалог между двух разных средств самовыражение - текстилем и фотографией. Открытие вернисажа 12 сентября в 18.00.
Работа с выставки «Vaateväli».
С 25 сентября по 1 октября студенты отделений промышленного и текстильного дизайна, а также искусства по коже Эстонской художественной академии представят свои работы на втором этаже Литейного цеха Ноблесснера в рамках проекта «Hea Eesti Asi». На выставке можно будет увидеть выполненные в ходе учебной работы инсталляции, предметы, аксессуары, рассказывающие истории о прошлом, будущем и настоящем и являющиеся прекрасным сувениром себе или иностранным гостям.
29 сентября в 19.30 Лаура Кууск и Камилле Лаурелль приглашают принять участие во второй части проекта «Ста аудиоландшафтов в студии 335». Тема встречи - авангард. Гости прослушают авангардистский аудиоманифест тех, кто влиял на развитие звучания музыки, а именно Дмитрия Шостаковича, Ильмара Лаабана, Курта Швиттерса, Джона Кейва и других, более современных авангардистов. Встреча пройдет в здании ARS (комната 335, Пярнуское шоссе, 154).
В Литейном цехе будут представлены работы студентов Художественной академии.
6 октября в 19.30 пройдет презентация сборника проектов, которые сделали на проектной базе Rundumi projektiruum. Вместе с выпуском брошюры в Таллинне состоится несколько мероприятий с участием мыслителей и визионеров, которые представят новые варианты и формы сотрудничества, творчества и созидания на тему общественных начинаний. Презентация и встречи пройдут в здании ARS, в комнате 304.
С 20 октября по 3 декабря Sally Stuudio организует международный молодежный художественный триеннале Eksperimenta!2017. В этом году темой стали искусство и экономика. Выставки молодых авторов из десяти стран в рамках триеннале пройдут в галереях Tallinna Kunstihoone, Kunstihoone galerii, Городской галерее, галерее Художественной академии и Музее фотографии.
Experiment! 2017: работы Милы Першини Top Shit
15 ноября Эстонский институт в музее Kumu представит 20-й юбилейный художественный сборник на английском языке «Estonian Art». К столетию ЭР и 20-му юбилею сборника будет выпущена также книга, на страницах которой двадцать художников расскажут о работах последних двадцати лет, которые повлияли на них больше всего.
Художественная программа EV100
- представляет современное искусство Эстонии, которое помогает осмыслять настоящее и будущее страны;
- всего в программе 37 мероприятий, которые пройдут в течение трех лет по всей стране;
- мероприятия для поддержки были выбраны в ходе открытых конкурсов в 2016-2017 г.г.;
- отобранные проекты описывают Эстонию и эстонское современное искусства, помогая отметить юбилей ЭР с помощью художественных переживаний;
- подробнее о программе читайте ТУТ;
- художественная программа EV100 в фейсбуке!