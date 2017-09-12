Студенты устроили Ночной певческий праздник!

В понедельник на площади Свободы в Таллинне прошел традиционный Ночной певческий праздник - гвоздь программы столичных Дней студента, который в этот раз был посвящен столетнему юбилею Эстонской Республики. По словам организаторов, концерт стал своеобразным поклоном эстонской музыке, культуре и стране. "Поклонимся все вместе СВОБОДЕ, свободной Эстонии, всем свободным душам, свободе самовыражения и творчества и большим мечтаниям", - написали они в аккаунте мероприятия в фейсбуке.

Фото: Мадис Синивеэ

В ходе концерта было уделено внимание благотворительности, самый успешный эстонский бренд Monton пожертвует по 1 евро с каждой проданной вещи из особой коллекции «Vabadus» в фонд Маргуса Кару. Фонд поддерживает детей и молодежь, их большие мечты и желание оставаться верным себе, он поддерживает ежегодной стипендией молодые таланты, а также помогает сохранению душевного здоровья у подростков.

В афише концерта были Отт Лепланд, Расмус Ряндвеэ, Харди Вольмер, группы Vennaskond, Põhja-Tallinn и многие другие.

Tudengite öölaulupidu Vabaduse väljakul / Madis Sinivee

Запись концерта вел TTÜ Filmiklubi, прямые трансляции - ETV2 и Raadio 2. Смотреть трансляцию в записи ТУТ.

Дни студента пройдут с 11 по 15 сентября и тема в этом году - "Дом там, где я". Программу мероприятий читайте ЗДЕСЬ.