«Детская Республика» добралась до дома Стенбока

Организаторы подвели итоги своей работы: "Детская Республика" за пять месяцев привлекла более тридцати тысяч зрителей, которые участвовали в мастер-классах и играх, детям было вручено 16 тысяч паспортов "Детской Республики", с этим документом в течение будущего года можно будет приобрести билеты со скидкой в десяток культурных учреждений. 75 раз была сыграна постановка "Самый лучший подарок" (автор - Кятлин Вайнола), всего было устроно 254 мастер-класса.

Автор идеи "Детской Республики", директор Центра детской литературы Трийн Сооне говорит, что проект можно считать состоявшимся.

«Нашей идеей было донести эстонскую детскую культуру в каждый уезд, в маленькие поселения, и сделать это привлекательным для всей семьи и образовательным мероприятием. Вместе с хорошими партнерами, которых было более двухсот, нам удалось создать целостный и разнообразный вариант досуга, учитывая интересы детей и их умения, предложить им игровую площадку и программу", - сказала она агентству BNS.

«Дети в Эстонии хотят и умеют играть, они смышленые, творческие и любопытные. Самой большой благодарностью для нас было то, что они с "Детской Республикой" не прощались, а строили планы как бы навестить ее еще раз", - добавила она.

Свой вклад в проведение культурной программы проекта кроме актеров, педагогов, проводивших мастер-классы и создателей игровых площадок, внесли и сами дети, почти две тысячи ребят со всей страны выступили со сцены. Некоторые дети присылали снятые ими видеоролики о том, как здорово расти там, где они живут. "Детская Республика" рождалась каждый раз в новом месте с непосредственным участием местных жителей, в этом основным партнером проекта стала сеть открытых молодежных центров.

Проект «Детская Республика» появился в результате сотрудничества Эстонского центра детской литературы и оргкомитета EV100 при Госканцелярии. Целью проекта было донести юбилейные мероприятия и настроения до как можно большего количества детей по всей стране.

2017 год в Эстонии - Год детской и молодежной культуры, который был объявлен Министерством культуры, а за его координацию отвечает Эстонский центр детской литературы.