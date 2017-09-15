Галерея: «Хорошее общественное пространство» начинается в Тырва

Авторы проекта "Курорт Мульги" по благоустройству центральной площади Тырва - Мари Расс, Отт Алвер, Алвин Ярвинг и Ильмар Кламмер (AS Novarc Group и OÜ Arhitekt Must). Начало строительства в Тырва стало одновременно и стартом для большого проекта, в ходе которого к столетнему юбилею Эстонской Республики 15 центральных площадей эстонских городов и поселений получат преображение.

Именно для Тырва проект означает реконструкцию центральной площади, возведение нового здания автобусного вокзала, прохода к Вескиярве, строительство символической для города смоловарни.

Торжественное открытие преображенной площади состоится 24 февраля, в день столетия Эстонской Республики.

Реконструируемая площадь охватит также парк Ноорусе, рекреационную зону, в плане также озеленение ландшафта. В ходе проекта будет создана привлекательная среда для жителей и инфраструктура, призванная усилить предпринимательскую активность. Строительство осуществляет фирма AS Merko Ehitus Eesti, с которой горуправа Тырва заключила 25 августа соответствующий договор.