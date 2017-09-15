Русский театр и команда Audiokinetica призывают в соавторы юных жителей Эстонии

В течение года 22 театра страны представят публике в своих спектаклях столетнюю историю эстонского государства, передает пресс-служба Русского театра.

Русскому театру Эстонии в ходе жеребьевки досталась почетная миссия – создать спектакль о будущем нашей страны. Совместно с Русским театром к работе над постановкой приступила команда Audiokinetica, участники которой приглашают школьников стать полноценными соавторами готовящегося спектакля.

"Какой будет Эстония через 25, 50 и 100 лет?" – так звучит вопрос, адресованный юным жителям Эстонии. Ответы могут быть как традиционными – в виде небольших сочинений или эссе, так и необычными. Мы не хотим ничем ограничивать наших соавторов. Пусть это будут эссе, рисунки, короткие фильмы, анимация, песни или танцы – мы приветствуем любой творческий порыв!" – говорит режиссер будущего спектакля Артем Гареев.

Свои размышления и работы на тему "Какой будет Эстония через 25, 50 и 100 лет?" можно присылать на адрес EV100@veneteater.ee c пометкой EV100. Лучшие работы станут основой будущего спектакля, а их авторы смогут познакомиться с театральным процессом и влиться в команду создателей постановки.

Над спектаклям работают режиссер и сценограф Артем Гареев, композитор и руководитель проекта Александр Жеделёв, драматурги Татьяна Космынина и Мари-Лийз Лилль, ассистенты драматургов Елена Чечерина и Лаура Калле, хореограф Ольга Привис, а также Николай Алхазов (видео) и Алена Мовко (визуал).

В театральной серии "История века" участвуют NO99, Объединение независимого танца, театр "Ванемуйне", лабиринтное театральное объединение G9, театр VAT, театр фон Краля, Тартуский Новый театр, театр "Эндла", Городской театр Курессааре, Национальная опера "Эстония", зал Канутской гильдии, R.A.A.A.M., театр "Угала", Кукольный театр NUKU, Vaba Lava, Раквереский театр, Fine 5, Театр Старого Баскина, Городской театр, NargenFestival, Эстонский драматический театр и Русский театр Эстонии.