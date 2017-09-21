Обратно в школу: ученикам подарят сто виртуальных уроков

По случаю столетнего юбилея Эстонской Республики гражданское объединение «Обратно в школу» проведет 100 интерактивных уроков. На сегодняшний день уже зарегистрировано 188 классов по всей Эстонии, которые примут участие в онлайн-обучении.

Руководитель школьных проектов Тейби Торм, опираясь на собственный опыт, говорит, что самой главной проблемой приглашенных учителей, которые несомненно хотят лично встречаться с учениками и рассказать о своей работе, является хроническая нехватка времени.

«Школы приглашают учителей прочитать лекции на разные темы, чтобы сделать учебную программу насыщеннее, однако лекторы настолько заняты другой работой, что зачастую эти встречи откладываются», - говорит Торм. Сложнее всего заполучить таких лекторов школам в регионах. И выход видится именно в проведении онлайн-уроков.

Онлайн-лекции "Обратно в школу" дают возможность провести уроки для всех учеников Эстонии одновременно.

Приближающийся юбилей ЭР дает повод поговорить о прошлом, но такая круглая и знаменательная дата - это повод и порассуждать о будущем. И символично было бы провести такие уроки в качестве подарка всей стране.

Онлайн-лекции "Обратно в школу" дают возможность провести уроки для всех учеников Эстонии одновременно.

«Призыв сделать подарки стране дает нам возможность осуществить то, что нам действительно близко. И что может сделать Эстонию лучше. В начинающемся учебном году будет дано 100 таких уроков, и это есть один из хороших примеров подарков стране. Получат подарки все ученики, которые придут на такой урок», - поясняет первая из приглашенных лекторов, руководитель программы EV100 Маарья-Лийза Соэ о главной идее инициативы «Сделаем Эстонии подарки».

Посмотрите первый э-урок и узнаете, о чем еще говорила Маарья-Лийза Соэ:

Член совета НКО Tagasi Kooli, руководитель дивизиона по работе с клиентами Swedbank Эде Раагметс верит, что э-уроки являются хорошим примером того, как жители Эстонии могут использовать технологии во благо. «Дигитальный мир и соцсети занимают важное место в жизни молодежи, э-уроки - отличная возможность обучения в подходящем формате», - отметила она.

Э-уроки с приглашенными лекторами пройдут в формате 45-минутного урока, за первые 15-20 минут лектор раскроет тему, оставшееся время урок пройдет при участии уже школьного учителя. Учитель и лектор смогут обмениваться в реальном времени комментариями и задавать вопросы.

Каждый месяц э-уроки будут проходить на определенную тему, всего приглашенных лекторов в месяц будет 12-14. В сентябре такие уроки дадут Юлле Мадизе, Райн Кооли, Маарья-Лийз Соэ, в феврале - сама президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Онлайн-лекции поддерживают EV100, Swedbank Eesti, Kodanikuühiskonna Sihtkapital и Overall Eesti.