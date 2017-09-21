Выставка, опера и многое другое. Как отметить юбилей ЭР на этой неделе

Смотрите подборку юбилейных мероприятий в Эстонии на этой неделе.
Пятница, 22 сентября
В 12 часов будет заложен краеугольный камень центральной площади города Пылва, которая обновляется в рамках юбилейной программы ЭР100 «Хорошее общественное пространство». Цель программы состоит в обновлении центральных площадей 15 городов и поселков Эстонии к сотому дню рождения Эстонской Республики.
В 19 часов в Национальной опере «Эстония» состоится премьера оперы Расмуса Пуура «Цвета облаков», с которой начнется музыкальная программа ЭР100. Идея оперы основана на одноименной пьесе Яана Круусвалля 1983 года, где описываются события Второй мировой войны, по причине которых многие эстонцы вынуждены были покинуть родину. Подробнее читайте здесь.
Суббота, 23 сентября
В 14 часов неподалеку от здания школы деревни Наха в Пылвамаа откроется мемориальная скамья и будет посажено дерево в память о руководителях школы. Мероприятие является частью программы ЭР100 «В каждой деревне свой праздник». Дополнительную информацию можно получить у Мийи Керсти Султсман из деревенского общества Наха (тел. 5167760, e-mail miia.kersti@rapina.ee).