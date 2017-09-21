Помоги сделать подарки Эстонии! Смотри, какие идеи нуждаются в поддержке!

Авторы подарков - неравнодушные жители Эстонии, все вместе и каждый по отдельности, все эти подарки призваны сделать страну лучше и в конечном счете подарки получим мы сами.

Дальше вы прочитаете о тех проектах, которые можно поддержать на благотворительной краудфандинговой платформе Hooandja.

Фотокнига 100 домов Пярну.

Автор идеи иллюстратор и фотограф Андрес Адамсон.

Проект начат в марте этого года и посвящен столетию ЭР.

Содержание: "Цель - сфотографировать 100 домов в Пярну и окрестностях и издать книгу про один эстонский город, которая поможет лучше узнать нашу страну и нас самих".

В сотрудничестве с Пярнуским музеем 100 снимков станут и фотовыставкой. Открытие запланировано на 4 декабря. Выставка будет работать до конца января 2018 года.

Онлайн-приглашение на день рождения Craziest Birthday Invitation. Создание сверхпродолжительного видео с приглашением на день рождения, в процессе могут участвовать все жители Эстонии. Фильм начнется с приглашения прийти на юбилей ЭР к нам в гости, после чего будут добавляться фотографии приглашающих.

Автор идеи – Alfa-Omega Communications.

Для создания приглашения будет сделано специальное приложение, через которое можно будет послать свое портретное фото. Приложение потребует аутентификации с помощью ID для уверенности, что присланные фотографии принадлежат реальным людям.

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Сетуский эпос PEKO.

Автор - Рейн Ярвелилль .

. Издательство SETO KIRI хочет сделать подарок сетусцам и другим интересующимся культурой людям к юбилею ЭР. Издание будет иллюстрированным, в твердой обложке и содержать эпос народа сету.

Места в Пярнумаа, имеющие отношение к столетию Эстонской Республики.

Автор идеи – Андрес Тыниссон.

В субботу, 30 сентября 2017 года, пройдет учебная поездка по памятным местам Пярнумаа. Продолжительность 7-8 часов. Время и место выезда из Таллинна уточняется.

Почему именно Пярнумаа?

"В Эстонии имеется множество исторических мест, зданий, связанных с историческими личностями или событиями. Много памятников, историй. Соединяя исторические места с географией в одну учебную поездку, и посвятив ее юбилею ЭР, мы сможем глубоко погрузиться в историю одного уезда и понять его значение во время становления республики", - говорит автор.

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Проект «Сто историй», сверхжанровое произведение о людях Эстонии.

Авторы идеи - команда фотографа Каупо Киккаса .

. Портреты жителей Эстонии в разных уголках страны и их цитаты. «Сто историй» это документатистика, вырастающая до поэтики.

Фотограф Каупо Киккас снимет людей, драматург Лаур Кауниссаре соберет их истории. Композитор Эрки Пярноя сочинит несколько произведений, выходящих за рамки привычного, а в виде постановки их осуществит Яак Принтс . На сцене будут герои «Ста историй» - сто жителей страны. Меэлис Муху снимет обо всем процессе документальный фильм.

снимет людей, драматург соберет их истории. Композитор сочинит несколько произведений, выходящих за рамки привычного, а в виде постановки их осуществит . На сцене будут герои «Ста историй» - сто жителей страны. снимет обо всем процессе документальный фильм. Концертное представление и мировая премьера проекта состоится 20 апреля 2018 года на открытии фестиваля JAZZKAAR.

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