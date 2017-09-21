Помоги сделать подарки Эстонии! Смотри, какие идеи нуждаются в поддержке!

Авторы подарков - неравнодушные жители Эстонии, все вместе и каждый по отдельности, все эти подарки призваны сделать страну лучше и в конечном счете подарки получим мы сами.
Дальше вы прочитаете о тех проектах, которые можно поддержать на благотворительной краудфандинговой платформе Hooandja.
- Фотокнига 100 домов Пярну.
- Автор идеи иллюстратор и фотограф Андрес Адамсон.
- Проект начат в марте этого года и посвящен столетию ЭР.
- Содержание: "Цель - сфотографировать 100 домов в Пярну и окрестностях и издать книгу про один эстонский город, которая поможет лучше узнать нашу страну и нас самих".
- В сотрудничестве с Пярнуским музеем 100 снимков станут и фотовыставкой. Открытие запланировано на 4 декабря. Выставка будет работать до конца января 2018 года.
- Онлайн-приглашение на день рождения Craziest Birthday Invitation. Создание сверхпродолжительного видео с приглашением на день рождения, в процессе могут участвовать все жители Эстонии. Фильм начнется с приглашения прийти на юбилей ЭР к нам в гости, после чего будут добавляться фотографии приглашающих.
- Автор идеи – Alfa-Omega Communications.
- Для создания приглашения будет сделано специальное приложение, через которое можно будет послать свое портретное фото. Приложение потребует аутентификации с помощью ID для уверенности, что присланные фотографии принадлежат реальным людям.
- Сетуский эпос PEKO.
- Автор - Рейн Ярвелилль.
- Издательство SETO KIRI хочет сделать подарок сетусцам и другим интересующимся культурой людям к юбилею ЭР. Издание будет иллюстрированным, в твердой обложке и содержать эпос народа сету.
- Места в Пярнумаа, имеющие отношение к столетию Эстонской Республики.
- Автор идеи – Андрес Тыниссон.
- В субботу, 30 сентября 2017 года, пройдет учебная поездка по памятным местам Пярнумаа. Продолжительность 7-8 часов. Время и место выезда из Таллинна уточняется.
- Почему именно Пярнумаа?
- "В Эстонии имеется множество исторических мест, зданий, связанных с историческими личностями или событиями. Много памятников, историй. Соединяя исторические места с географией в одну учебную поездку, и посвятив ее юбилею ЭР, мы сможем глубоко погрузиться в историю одного уезда и понять его значение во время становления республики", - говорит автор.
- Проект «Сто историй», сверхжанровое произведение о людях Эстонии.
- Авторы идеи - команда фотографа Каупо Киккаса.
- Портреты жителей Эстонии в разных уголках страны и их цитаты. «Сто историй» это документатистика, вырастающая до поэтики.
- Фотограф Каупо Киккас снимет людей, драматург Лаур Кауниссаре соберет их истории. Композитор Эрки Пярноя сочинит несколько произведений, выходящих за рамки привычного, а в виде постановки их осуществит Яак Принтс. На сцене будут герои «Ста историй» - сто жителей страны. Меэлис Муху снимет обо всем процессе документальный фильм.
- Концертное представление и мировая премьера проекта состоится 20 апреля 2018 года на открытии фестиваля JAZZKAAR.