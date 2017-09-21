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EV100

Эстонской Республике - 100

Вручим Эстонии подарки!

Postimees

Помоги сделать подарки Эстонии! Смотри, какие идеи нуждаются в поддержке!

EV100 portaal
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Какой подарок подарить? Что пожелать Эстонии? | ФОТО: www.pexels.com

Большое количество людей откликнулось на призыв сделать подарки Эстонской Республике к столетнему юбилею! Смотри, какие идеи уже есть, и кому можно помочь в их осуществлении!

Авторы подарков - неравнодушные жители Эстонии, все вместе и каждый по отдельности, все эти подарки призваны сделать страну лучше и в конечном счете подарки получим мы сами.

Дальше вы прочитаете о тех проектах, которые можно поддержать на благотворительной краудфандинговой платформе Hooandja.

  • Фотокнига 100 домов Пярну.
  • Автор идеи иллюстратор и фотограф Андрес Адамсон.
  • Проект начат в марте этого года и посвящен столетию ЭР.
  • Содержание: "Цель - сфотографировать 100 домов в Пярну и окрестностях и издать книгу про один эстонский город, которая поможет лучше узнать нашу страну и нас самих".
  • В сотрудничестве с Пярнуским музеем 100 снимков станут и фотовыставкой. Открытие запланировано на 4 декабря. Выставка будет работать до конца января 2018 года.

  • Онлайн-приглашение на день рождения Craziest Birthday Invitation.  Создание сверхпродолжительного видео с приглашением на день рождения, в процессе могут участвовать все жители Эстонии. Фильм начнется с приглашения прийти на юбилей ЭР к нам в гости, после чего будут добавляться фотографии приглашающих.
  • Автор идеи  – Alfa-Omega Communications.
  • Для создания приглашения будет сделано специальное приложение, через которое можно будет послать свое портретное фото. Приложение потребует аутентификации с помощью ID для уверенности, что присланные фотографии принадлежат реальным людям.

  • Сетуский эпос PEKO.
  • Автор - Рейн Ярвелилль.
  • Издательство SETO KIRI хочет сделать подарок сетусцам и другим интересующимся культурой людям к юбилею ЭР. Издание будет иллюстрированным, в твердой обложке и содержать эпос народа сету.

  • Места в Пярнумаа, имеющие отношение к столетию Эстонской Республики.
  • Автор идеи – Андрес Тыниссон.
  • В субботу, 30 сентября 2017 года, пройдет учебная поездка по памятным местам Пярнумаа. Продолжительность 7-8 часов. Время и место выезда из Таллинна уточняется.
  • Почему именно Пярнумаа?
  • "В Эстонии имеется множество исторических мест, зданий, связанных с историческими личностями или событиями. Много памятников, историй. Соединяя исторические места с географией в одну учебную поездку, и посвятив ее юбилею ЭР, мы сможем глубоко погрузиться в историю одного уезда и понять его значение во время становления республики", - говорит автор.

  • Проект «Сто историй», сверхжанровое произведение о людях Эстонии.
  • Авторы идеи - команда фотографа Каупо Киккаса.
  • Портреты жителей Эстонии в разных уголках страны и их цитаты. «Сто историй» это документатистика, вырастающая до поэтики.
  • Фотограф Каупо Киккас снимет людей, драматург Лаур Кауниссаре соберет их истории. Композитор Эрки Пярноя сочинит несколько произведений, выходящих за рамки привычного, а в виде постановки их осуществит Яак Принтс. На сцене будут герои «Ста историй» - сто жителей страны. Меэлис Муху снимет обо всем процессе документальный фильм.
  • Концертное представление и мировая премьера проекта состоится 20 апреля 2018 года на открытии фестиваля JAZZKAAR.

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