Почти дюжина подсказок, чем заняться на этой неделе

На этой неделе юбилейная программа к столетию Эстонской Республики предлагает провести осенние дни с пользой и хорошими эмоциями, как в помещениях, так и под открытым небом.
Призыв оргкомитета ЭР100 - сделай Эстонии подарок. Дарить подарки всегда приятно, особенно, когда в конечном счете получателями станут все жители Эстонии. Можно поддержать уже имеющиеся инициативы вот ТУТ, или придумать свой. я
ВТОРНИК, 26 сентября
В начале очередного учебного года стартует интересная программа НКО "Назад в школу", в рамках которой пройдет сто э-уроков для всех школьников, впрочем и все желающие могут послушать-посмотреть, как это происходит и, возможно, узнать что-то новое для себя. Прямые ссылки на лекции ТУТ. Смотрите фотографии и записи ЗДЕСЬ.
СРЕДА, 27 сентября
В 17 часов в церкви Маарья в Тарту на один день откроется спортивный зал Эстонской сельскохозяйственной академии (ЕРА). Легенды спорта сбросят свои пиджаки и сыграют матч по баксетболу Tartu Kalev vs Tartu Rock, что сейчас кажется чем-то нереальным! Мероприятие "Прощай, спортзал EPA" пройдет в честь столетия ЭР, вход свободный. Расписание ЗДЕСЬ.
ЧЕТВЕРГ, 28 сентября
В 17 в рамках фестиваля Ночь дизайна в квартале Ноблесснера откроется выставка Эстонской художественной академии «Хорошая эстонская вещь». Студенты отделений промышленного и текстильного дизайна, художники по коже представят любопытные предметы, с помощью которых можно представить Эстонию. Мероприятие проходит в рамках инициативы ЭР100 "Сто художественных ландшафтов".
ПЯТНИЦА, 29 сентября
В 19 часов в театре "Ванемуйне" премьера из театрального проекта ЭР100 - «Rännakud. Maarjamaa Laulud». Постановка рассказывает об истории Эстонии 1920-30-х г.г. Подробнее ЗДЕСЬ. Всего в театральной серии "История века" принимает участие 22 театра страны. В сентябре 2018 года на Фестивале драмы в Тарту пройдет театральный марафон из всех приуроченных спектаклей.
В 19.30 в столичном здании ARS (Пярну мнт, 154) пройдет вторая акустическая сессия «100 звуковых ландшафтов в студии 335». В этот раз темы встречи: скитания, движение, переливы и изменения. Мероприятие является частью художественной программы ЭР100, для участия напишите по адресу: laurakuusk@gmail.com
СУББОТА, 30 сентября
В Москве проходит третий фестиваль "Зеркало в зеркале".
Афиша:
- 30 сентября, 15.00 – «Spectrum» / Концерт современной камерной музыки – Диана Лиив, Ааре Таммесалу, Йоханна Вяхимяги, Арво Лейбур, Федор Строганов. В программе произведения Арво Пярта, Эркки-Свена Тююра и Павла Карманова – Кафедральный собор Святых Петра и Павла
- 30 сентября, 18.00 – «Вечная гармония» / ансамбль Hortus Musicus, художественный руководитель Андрес Мустонен. В программе произведения Арво Пярта, Тыниса Кауманна, Гии Канчели, Клаудио Монтеверди, Александра Кнайфеля – Кафедральный собор Святых Петра и Павла
- 30 сентября, 21.00 – “Kanon Pokajanen” – Эстонский филармонический камерный хор, дирижер Тыну Кальюсте – Арво Пярт – «Покаянный канон» - Кафедральный собор Святых Петра и Павла
- 1 октября, 14.00 – Гала-концерт – Андрес Мустонен, Диана Лиив, Камерный хор Московской консерватории. В программе произведения Арво Пярта, Эркки-Свена Тююра, Хейно Эллера, Джона Тавенера – Большой зал Московской Консерватории