Почти дюжина подсказок, чем заняться на этой неделе

Призыв оргкомитета ЭР100 - сделай Эстонии подарок. Дарить подарки всегда приятно, особенно, когда в конечном счете получателями станут все жители Эстонии. Можно поддержать уже имеющиеся инициативы вот ТУТ, или придумать свой. я

ВТОРНИК, 26 сентября

В начале очередного учебного года стартует интересная программа НКО "Назад в школу", в рамках которой пройдет сто э-уроков для всех школьников, впрочем и все желающие могут послушать-посмотреть, как это происходит и, возможно, узнать что-то новое для себя. Прямые ссылки на лекции ТУТ. Смотрите фотографии и записи ЗДЕСЬ.

СРЕДА, 27 сентября

В 17 часов в церкви Маарья в Тарту на один день откроется спортивный зал Эстонской сельскохозяйственной академии (ЕРА). Легенды спорта сбросят свои пиджаки и сыграют матч по баксетболу Tartu Kalev vs Tartu Rock, что сейчас кажется чем-то нереальным! Мероприятие "Прощай, спортзал EPA" пройдет в честь столетия ЭР, вход свободный. Расписание ЗДЕСЬ.

ЧЕТВЕРГ, 28 сентября

В 17 в рамках фестиваля Ночь дизайна в квартале Ноблесснера откроется выставка Эстонской художественной академии «Хорошая эстонская вещь». Студенты отделений промышленного и текстильного дизайна, художники по коже представят любопытные предметы, с помощью которых можно представить Эстонию. Мероприятие проходит в рамках инициативы ЭР100 "Сто художественных ландшафтов".

ПЯТНИЦА, 29 сентября

В 19 часов в театре "Ванемуйне" премьера из театрального проекта ЭР100 - «Rännakud. Maarjamaa Laulud». Постановка рассказывает об истории Эстонии 1920-30-х г.г. Подробнее ЗДЕСЬ. Всего в театральной серии "История века" принимает участие 22 театра страны. В сентябре 2018 года на Фестивале драмы в Тарту пройдет театральный марафон из всех приуроченных спектаклей. В 19.30 в столичном здании ARS (Пярну мнт, 154) пройдет вторая акустическая сессия «100 звуковых ландшафтов в студии 335». В этот раз темы встречи: скитания, движение, переливы и изменения. Мероприятие является частью художественной программы ЭР100, для участия напишите по адресу: laurakuusk@gmail.com

СУББОТА, 30 сентября

В Москве проходит третий фестиваль "Зеркало в зеркале".

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