Посети выставку, которая вскоре будет представлять Эстонию в Брюсселе!

Начиная с сегодняшнего дня в Эстонском музее театра и музыки можно будет посетить pop-up выставку об истории народных инструментов «ELUS! Eesti Rahvapillide lugu». Полномасштабная ее версия будет представлять эстонскую культуру и наследие в Брюсселе, начиная с 19 октября в местном Музее музыкальных инструментов. Вернисаж является частью зарубежной программы к столетию ЭР и председательству Эстонии в Совете ЕС.
Эта выставка рассказывает о самых важных эстонских музыкальных народных инструментах с точки зрения их истории, настоящего и будущего. Все экспонаты можно и нужно трогать и пробовать на них играть!
На возникновение и развитие народных инструментов Эстонии повлияли и местная природа, и культура соседних стран и всей Европы.
На открытии выставки состоится и небольшой концерт с участием Матиса Лейма (скрипка, гармошка, варган) и Тармо Кивисильда (волынка, варган, каннель). О составлении выставки и ее экспонировании в Брюсселе расскажет руководитель проекта Ристо Лехисте.
Фрагмент выставки / ev100.ee
В субботу, 30 сентября, в музее пройдет также Музыкальный день для всей семьи. В программе мастер-классы, концерты, ориентирование, экскурсии и беседа с композиторов Расмусом Пууром.
Выставка будет открыта с 30 сентября по 11 октября в Эстонском музее театра и музыки (Мюйривахе, 12, Таллинн).
В связи с председательством Эстонии в Совете ЕС в одном только Брюсселе состоится почти тридцать мероприятий, связанных с наукой и культурой. Программа ТУТ.