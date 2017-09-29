Посети выставку, которая вскоре будет представлять Эстонию в Брюсселе!

Эта выставка рассказывает о самых важных эстонских музыкальных народных инструментах с точки зрения их истории, настоящего и будущего. Все экспонаты можно и нужно трогать и пробовать на них играть!

На возникновение и развитие народных инструментов Эстонии повлияли и местная природа, и культура соседних стран и всей Европы.

На открытии выставки состоится и небольшой концерт с участием Матиса Лейма (скрипка, гармошка, варган) и Тармо Кивисильда (волынка, варган, каннель). О составлении выставки и ее экспонировании в Брюсселе расскажет руководитель проекта Ристо Лехисте.

Фрагмент выставки / ev100.ee

В субботу, 30 сентября, в музее пройдет также Музыкальный день для всей семьи. В программе мастер-классы, концерты, ориентирование, экскурсии и беседа с композиторов Расмусом Пууром.

Выставка будет открыта с 30 сентября по 11 октября в Эстонском музее театра и музыки (Мюйривахе, 12, Таллинн).

В связи с председательством Эстонии в Совете ЕС в одном только Брюсселе состоится почти тридцать мероприятий, связанных с наукой и культурой. Программа ТУТ.