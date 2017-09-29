Фестиваль Europa Cantat 2018 привлечет в Эстонию любителей хорового пения со всего мира

"Впервые за свою 57-летнюю историю хоровой фестиваль EUROPA CANTAT пройдет в Эстонию, следующие сто лет мы наверняка не сможем заполучить такую возможность", - говорит организатор EUROPA CANTAT XX, исполнительный директор Эстонского хорового общества Кайе Таннер.

Фестиваль продлится десять дней. Его слоган - «Миллион способов петь». Ожидается участие хоров, экспертов в области хоровой музыки, в том числе гуру госпела Раймонда Вайза из США, экс-солиста ансамбля The King´s Singers Боба Чилкотта из Великобритании. Среди стран будут представлены Испания, Италия, ЮАР, Германия, Венесуэла, Франция, Индонезия, Россия, Австралия, Швеция, Голландия, Болгария, Австрия, Турция и т.д.

EUROPA CANTAT XX on mõeldud nii koorimuusika armastajatele laiemalt, kui lauljatele ja dirigentidele, korraldajatele ja vabatahtlikele. Kokku oodatakse Tallinnasse ca 3000-4000 osalejat, loomulikult on oodatud osalema ka koorimuusikahuvilised Eestist.

Osalejate registreerimine algab EUROPA CANTAT XX kodulehel www.ectallinn2018.ee oktoobri alguses. Festivali töökeeleks on inglise keel.

Всего ожидается приезд 3000-4000 участников со всего мира, безусловно, приглашаются и эстонские хоровые коллективы.

Регистрация участников на сайте www.ectallinn2018.ee стартует в начале октября. Рабочий язык фестиваля - английский.

Все жители Эстонии приглашены также на юбилейный концерт к столетию Эстонской Республики 3 августа 2018 года на Певческое поле. В программе композиции эстонских и зарубежных авторов, художественный руководитель концерта - Хирво Сурва.