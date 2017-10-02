Стали известны исполнители главных ролей в фильме «Рождество Эйи в Тондикаку»

По словам сценариста и режиссера будущего фильма Ану Аун, съемочная группа искала артистов на две главные роли - 10-летних Эйю и Атса. «Полгода усиленной работы окупились с лихвой. Мы нашли несколько замечательных актеров для второстепенных ролей и целый ряд отличных ребят для массовых сцен», - говорит она. Аун выразила надежду, что для всех детей этот проект будет настолько же увлекательным и крутым, каким его считает съемочная группа. «Те дети, которые не прошли отбор, не должны расстраиваться. Поскольку это не значит, что они не могут идеально подойти для будущих фильмов и ролей», - уверена режиссер.

Сийм Оскар Отс и Паула Ритс сыграют в новом фильме главные роли.Фото: Promo

Рассказывая о победивших в кастинге ребятах, Ану Аун считает самым важным то, что они держатся перед камерой свободно и сумели вжиться в роль. Кроме этого, они показали, что умеют углубляться в процесс, склонны к анализу и относятся ко всему не только серьезно, но и с энтузиазмом. «Все этим они очень напоминают Эйю и Атса, ребят, которых я описала в сценарии. Они смогут играть в этом смысле самих себя и я считаю, что когда речь идет о детях-актерах, это именно то, что лучше всего срабатывает», - пояснила автор.

Фильм рассказывает об Эйе, чьи жизненные планы получают совершенный иной поворот, когда ее, городскую девочку, отправляют на рождественские каникулы в деревню в Южной Эстонии. Ей предстоить спасти приговоренный к смерти лес, свести вместе два любящих сердца, а также развеять несколько семейных тайн.

Режиссер и сценарист фильма - Ану Аун, продюсеры - Майе Росманн-Лилль и Маарио Мазинг, оператор - Хейко Сикка, натурные съемки - Антс Таммик, художник - Матис Мяэсалу.

Примерный бюджет фильма - почти 1,1 млн евро. Съемки стартуют в январе 2018 года, премьера пройдет в рамках юбилейной программы ЭР100 в декабре будущего года. Фильм снимают продюсерские компании Luxfilm и Kinosaurus Film.