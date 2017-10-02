В школе "Meresõbеr" прошли обучение более 800 человек

Пятидневный курс для молодежи привлек почти триста ребят, краткие курсы посетили более полутысячи взрослых. Наиболее популярной стала школа в Эйсма, где обучение прошли 172 человека, затем Выру (164) и Вильянди (102).

"Нашей целью было сделать первый шаг в пропаганде водных видов спорта. Красивую точку в летнем проекте мы поставили в Вильянди, где прием был действительно очень теплым. Возможно, в Вильянди откроется и постоянная морская школа. Первая школа по парусному спорту по нашей инициативе заработала в Нарва-Йыэсуу. Надеемся, что в один день в каждом большом уезде страны мы сможем открыть обучающие курсы по парусному спорту", - сказал руководитель проекта передвижной морской школы Индрек Ильвес.

"Крайне важно, чтобы первый контакт с тем, что можно делать на или под водой, у человека случился в дружественной и позитивной обстановке. По результатам активной работы школы именно так и произошло у всех наших учеников, которые посетили курсы этим летом. А местные жители с удовольствием поддержали начинание и выразили готовность к тому, чтобы поспособствовать созданию клубов на местах и регулярной возможности для занятий водными видами спорта. Союз яхт-клубов со своей стороны всегда готов поддержать подобные инициативы", - заверил генсек союза Отт Каллас.

О том, как проходило обучение, смотрите на страничке школы в фейсбуке Meresõbеr.

Школа являлась подарком к столетию Эстонской Республики с целью, чтобы к юбилею тысячи детей смогли подружиться с водными видами спорта. И следующим летом проект продолжится во многих городах Эстонии