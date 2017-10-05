Галерея: в Ляэне-Вирумаа зашумел лес из слов

Лес слов появился в уезде Ляэне-Вирумаа. И появился он в честь эстонских и зарубежных журналистов, которые профессионально поработали над тем, чтобы рассказать об Эстонии всему миру, а также чтобы напомнить об их вкладе в события, связанные с восстановлением независимости страны. Речь идет об уникальном и единственным подобного рода в мире выражении признательности журналистам, тем, кто реализует право на свободу слова на деле.

По словам директора Центра развития туризма EAS Тармо Мутсо, в работе их центра важную роль играет постоянное сотрудничество с зарубежными репортерами.

У слов, так же как и у леса, есть неоценимое значение в установлении и развитии нашей культуры, которой тысячи лет. Эстонский лес - правильное место, где можно размышлять о важности свободы слова.

«Ежегодно мы принимаем более двухсот пятидесяти иностранных журналистов, которым демонстрируем нашу страну как туристическое направление. Именно они распространяют новости об Эстонии по всему миру, рассказывают о тех возможностях, которые есть у нас. Ни у одной страны не может быть слишком много хороших друзей, и для нас важно сохранять с ними связь», - отметил Мутсо.

Председатель правления RMK Айгар Каллас добавил, что жизнь эстонцев завязана на лесе, мы отдыхаем в лесу, строим деревянные дома, собираем в лесах грибы и ягоды. «У слов, так же как и у леса, есть неоценимое значение в установлении и развитии нашей культуры, которой тысячи лет. Эстонский лес - правильное место, где можно размышлять о важности свободы слова», - говорит он.

Лес слов находится неподалеку от гостевого центра и походных троп Оанду в Ляэне-Вирумаа.

Первые именные деревья появились сейчас и посвящены они журналистам, которые писали о событиях в Эстонии 1991 года. Это Улла-Майя Мяяттянен, Эдвард Лукас, Джонатан Стил, Евгений Киселев, Тарму Таммерк и многие другие.

По словам руководителя зарубежной программы мероприятий в рамках ЭР100 и председательства Эстонии в Совете ЕС Йорма Сарва, во время празднования столетия ЭР и председательства Эстонии и Совете ЕС, крайне важно укреплять дружественные, открытые и честные связи с зарубежной прессой, для этого создана также программа «100 друзей».

Лес создан по инициативе Фонда поддержки предпринимательства в сотрудничестве с RMK и оргкомитетом ЭР100.