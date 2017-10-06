Центр управления государственными лесами приглашает всех на исторический поход

Первый большой подарок RMK к 100-летнему юбилею Эстонии подарок - сеть охватывающих всю страну туристических троп, последняя ветка которой на маршруте Пенийыэ – Аэгвийду – Каукси (Penijõe-Aegviidu-Kauksi) протяженностью 611 км будет завершена в 2018 году.

С 6 по 25 августа 2018 года состоится крупнейший всеобщий поход, на который приглашаются как большие, так и маленькие путешественники. Туристические группы отправятся от конечных пунктов на границе Эстонии и встретятся 26 августа в туристической столице – Аэгвийду, где состоится завершающий событие праздник. Если и вы желаете принять участие в этом историческом походе, то подпишитесь на новостную рассылку и не пропустите дату регистрации, количество мест в группах ограничено!

100 культурных объектов

Вдоль туристической тропы RMK размещает таблички с сотней наиболее интересных и важных событий, которые произошли в этих местах за 100 лет Эстонской Республики. Это события, которые сформировали жизнь наших людей как на государственном, общинном уровне, так и на уровне каждого отдельного человека.

Среди выбранных событий есть не только важные с культурно-исторической точки зрения, касающиеся войн и оккупаций, связанные с историей лесной хозяйства Эстонии, но и просто юмористические случаи, происходившие с эстонским народом. Так, например, можно подробнее прочитать о появлении «Маленького Иллимара» Тугласа, о строительстве учебного полигона армии Советского Союза в Кырвемаа, об обширных работах по осушению леса, а также о путанице с квартальными столбами, что для несчастного ягодника закончилось проведением ночи в лесу.

В 2018 году места происхождения событий будут отмечены информационными досками. К началу 2018 года более подробная информация будет доступна также на домашней страничке ведомства.

Приложение "RMK 100"

Приложение «RMK 100» будет содержать в себе всю информацию о путешествии по походной тропе, а также обзор того, у каких щитов объектов культуры посетители провели больше всего времени.

В результате будет интересно узнать, где находятся самые посещаемые щиты, и кто те молодцы, кто дошел до самого большого количества мест на походных тропах. Решение будет готово в начале 2018 года.

Эстонское государство с самого рождения управляет своими лесами. 13 ноября 1918 года начало свою деятельность Эстонское государственное лесное управление, и этим мы констатируем, что правильному лесному хозяйству в эстонском государстве также исполняется уже 100 лет, сообщают в RMK.

Больше информации найдете здесь: http://rmk100.ee/

Игры в приложении

В некоторых местах на походных тропах в юбилейный год в приложении «RMK 100» можно будет поиграть в интересные игры. Будут ли это головоломки, рассказы историй или игры открытий, сейчас известно лишь создателям. Без сомнений, нас ждет что-то совершенно потрясающее! Решение будет готово в начале 2018 года.

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