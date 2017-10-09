Галерея: площадь Вабадузе украсилась световой декорацией к юбилею Эстонской Республики

«Это украшение было создано в честь столетнего юбилея Эстонской Республики. Мы договорились в городской комиссии, что не будем на площади Вабадузе выстраивать что-то специальное, но пойдем другим путем. Например, труба возле Котла культуры оформлена как триколор, так же и на площади Вабадузе можно попробовать несколько другие решения. Мы имеем дело не просто со световой инсталляцией, столбы можно окрасить светом в сине-черно-белый. Технически все должно быть готово к пятнице и мы проведем первые пробы. Вначале включим цвета флага, но возможности представляются более широкие», - прокомментировал глава Коммунального департамента Айн Валдман.

Например, по словам главного специалиста инженерного отдела департамента Эло Лийв, можно будет подумать, что к годовщинам других прибалтийских республик, Латвии и Литвы, можно было бы показать цвета их государственных флагов.

В ближайшее время схожие световые решения будут установлены и в других районах города.