В афише кинофестиваля CinEast в Люксембурге десять эстонских фильмов

На фестивале представлено три полнометражные игровые картины («Ноябрь» Райнера Сарнета, «Конец цепи» Прийта Пяэзуке и «Лицемеры» Валло Тоомла), два документальных фильма «Диско и ядерная война» Яака Кильма и «Новые свет» Яана Тоотсена), три анимационных и коротких метра ( «Лед» Анны Хинтс, «Манивалд» Чинтиса Лундгрена и «Пенелопа» Хеты Яалиноя). На спецпоказах продемонстрируют два новых кукольных фильма для детей «Мириам у озера» и «Мечта курицы Мириам».

Кроме показов на фестивале проходят встречи и дискуссии с авторами, в том числе Райнером Сарнетом и Прийтом Пяэзуке.

По словам президента Эстонского общества Люксембурга Меэлика Маллене, который участвовал в отборе фильмов, эстонское кино на фестивале будет представлено так объемно, как никогда ранее. В частности, премьера «Конца цепи» прошла при полном аншлаге. Причина этому, по словам Маллене, в том, что это – комедия, а комедий много не бывает.

Фестиваль CinEast в этом году отмечает свое десятилетие. На празднике по этому случаю выступила эстонская фолк-группа Svjata Vatra, кроме этого открылась фотовыставка с участием работ Биргит Пюве. Всего на фестивале показывается более сотни фильмов из Восточной и Центральной Европы. В прошлом году его посетили почти 11 тысяч человек.

Эстонское кино в рамках международной культурной программы ЭР100 демонстрируется и в центре изящных искусств BOZAR в Брюсселе.

В будущем году, в столетие ЭР и при поддержке оргкомитета ЭР100, эстонское кино будет показано на многих престижных европейских кинофестивалях.