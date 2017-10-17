Культура Эстонии вокруг света

В Хельсинки всегда есть чем заняться, но сейчас направляйтесь прямо в центр города, там, неподалеку от здания Сената, по адресу Sofiankatu 1 или Pohjoisesplanadi 11–13, в галерее Virka, открылась экспозиция, посвященная общей истории Эстонии и Финляндии. Выставка «Мост – с поздравлениями от двух республик» будет открыта до 25 февраля будущего года. По планам коллекция впоследствии поедет в турне по миру, надеемся, что ее покажут и в Эстонии. Институт Эстонии, работающий в Финляндии, создал достойную посещения выставку по случаю юбилея соседних республик.

Четверг, 19 октября

В 19 часов в Концертном доме Nordea пройдет осенний концерт Таллиннского английского колледжа. Концерт пройдет уже в седьмой раз, и в этом году он посвящен сотому дню рождения Эстонии. На сцену выйдут школьные артисты, Folie, Estonian Dixieland Band и Аллан Якобсон. Подробнее ТУТ.

Вокальный ансамбль Estonian Voices начинает тур в Китае. Концерт пройдет в шести разных местах, а музицировать на нем будут Кадри Вооранд, Микк Деде, Мирьям Деде, Мария Вяли, Расмус Эрисмаа и Ааре Кюлама. Больше инфо ТУТ .

. В 20:30 в Брюсселе, в художественном музее Bozar выступит музыкант Маарья Нуут. Концерт связан с открывающейся в тот же день в Музее музыкальных инструментов выставкой эстонских народных музыкальных инструментов. Больше инфо ТУТ .

. В 14 часов в Музее музыкальных инструментов в Брюсселе откроется выставка Музея театра и музыки ELUS! Eesti rahvapillide lugu. Выставка знакомит на английском, французском, фламандском и эстонском языках с наиболее важными эстонскими народными музыкальными инструментами как в ретроспективном ключе, так и в современном. Посетителям будут представлены народные инструменты возрастом в сто лет из собраний Эстонского музея театра и музыки, а рядом с ними будут представлены инструменты, специально изготовленные к выставке мастерами народных инструментов Эстонии. 20.10 и 21.10 в рамках выставки пройдут и мастер-классы по народной музыке. Подробнее ЗДЕСЬ.

Скриншот рекламы выставки в Музее музыкальных инструментов в Брюсселе./ Организатор Эстонский музей музыки и театра.

Пятница, 20 октября

Начинается художественное триеннале школьной молодежи Eksperimenta! Мероприятие является единственным международным триеннале современного искусства для школьной молодежи в регионе. Главная тема этого года – раздражающие отношения между искусством и экономикой. Места проведения: Таллиннский дом искусства, галерея Дома искусства, Городская галерея, галерея Эстонской художественной академии и Таллиннский музей фотографии. Подробнее ТУТ.

Хор девушек ETV выступит на Шанхайском международном фестивале искусств в Китае. China Shanghai International Arts Festival (CSIAF) – это единственный международный фестиваль искусств в Китае, организованный на государственном уровне. Хор девушек даст 10 концертов на разных концертных площадках и в школах Шанхая. Концерты также объявлены частью образовательной программы фестиваля. Подробнее ТУТ.

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