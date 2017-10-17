Культура Эстонии вокруг света

Словно перелетные птицы, весточки о столетнем юбилее Эстонской Республики и ее культуре разлетаются по всему свету. На этой неделе увидеть-услышать-посмотреть образцы эстонской культуры можно по всему свету, от Брюсселя до Шанхая. Впрочем, мероприятий будет множество и поблизости.
В Хельсинки всегда есть чем заняться, но сейчас направляйтесь прямо в центр города, там, неподалеку от здания Сената, по адресу Sofiankatu 1 или Pohjoisesplanadi 11–13, в галерее Virka, открылась экспозиция, посвященная общей истории Эстонии и Финляндии. Выставка «Мост – с поздравлениями от двух республик» будет открыта до 25 февраля будущего года. По планам коллекция впоследствии поедет в турне по миру, надеемся, что ее покажут и в Эстонии. Институт Эстонии, работающий в Финляндии, создал достойную посещения выставку по случаю юбилея соседних республик.
Четверг, 19 октября
- В 19 часов в Концертном доме Nordea пройдет осенний концерт Таллиннского английского колледжа. Концерт пройдет уже в седьмой раз, и в этом году он посвящен сотому дню рождения Эстонии. На сцену выйдут школьные артисты, Folie, Estonian Dixieland Band и Аллан Якобсон. Подробнее ТУТ.
- Вокальный ансамбль Estonian Voices начинает тур в Китае. Концерт пройдет в шести разных местах, а музицировать на нем будут Кадри Вооранд, Микк Деде, Мирьям Деде, Мария Вяли, Расмус Эрисмаа и Ааре Кюлама. Больше инфо ТУТ.
- В 20:30 в Брюсселе, в художественном музее Bozar выступит музыкант Маарья Нуут. Концерт связан с открывающейся в тот же день в Музее музыкальных инструментов выставкой эстонских народных музыкальных инструментов. Больше инфо ТУТ.
- В 14 часов в Музее музыкальных инструментов в Брюсселе откроется выставка Музея театра и музыки ELUS! Eesti rahvapillide lugu. Выставка знакомит на английском, французском, фламандском и эстонском языках с наиболее важными эстонскими народными музыкальными инструментами как в ретроспективном ключе, так и в современном. Посетителям будут представлены народные инструменты возрастом в сто лет из собраний Эстонского музея театра и музыки, а рядом с ними будут представлены инструменты, специально изготовленные к выставке мастерами народных инструментов Эстонии. 20.10 и 21.10 в рамках выставки пройдут и мастер-классы по народной музыке. Подробнее ЗДЕСЬ.
Скриншот рекламы выставки в Музее музыкальных инструментов в Брюсселе./ Организатор Эстонский музей музыки и театра.
Пятница, 20 октября
Начинается художественное триеннале школьной молодежи Eksperimenta! Мероприятие является единственным международным триеннале современного искусства для школьной молодежи в регионе. Главная тема этого года – раздражающие отношения между искусством и экономикой.
Места проведения: Таллиннский дом искусства, галерея Дома искусства, Городская галерея, галерея Эстонской художественной академии и Таллиннский музей фотографии. Подробнее ТУТ.
Хор девушек ETV выступит на Шанхайском международном фестивале искусств в Китае. China Shanghai International Arts Festival (CSIAF) – это единственный международный фестиваль искусств в Китае, организованный на государственном уровне. Хор девушек даст 10 концертов на разных концертных площадках и в школах Шанхая. Концерты также объявлены частью образовательной программы фестиваля. Подробнее ТУТ.
Подарки недели:
- Подарок Эстонского центра в Турку на сотый день рождения Эстонской Республике – Танцевальный вызов: #kaerajaan2018. Принять вызов могут все, кто выложат фото/видео танца и добавят хэштег #kaerajaan2018. Подробнее об этом призыве читайте здесь.
- Молодежное объединение Eesti 4H в качестве подарка к сотому юбилею Эстонской Республики предлагает всем с помощью небольших добрых поступков больше замечать пожилых людей и помогать им. В молодежном объединении состоит порядка 1200 молодых человек, которые хотят помогать работами по благоустройству и посещением домов по уходу за престарелыми. Подробнее читайте здесь.
- Ляэнеская дружина подарит на столетие Эстонской Республике смешанную группу народного танца, в которую войдут только действующие члены организаций Кайтселийт и Найскодукайтсе. Выученные танцы будут показаны 20 октября на праздновании сотого дня рождения Ляэнеской дружины Кайтселийт и 89-й годовщины Ляэнеского округа Найскодукайтсе. Читайте подробнее здесь.
- Волостная управа Пылва подарит на столетие Эстонской Республике 100 гармошек ручной работы. Читайте подробнее здесь.
- Союз квартирных товариществ Эстонии планирует подарить на сотый юбилей Эстонской Республике сто квартирных товариществ, которые украсят свои дворы дубами. Дуб является символом силы и стойкости. Союз квартирных товариществ призывает жителей квартирных домов начать выращивать дубы своего товарищества. Подробнее читайте здесь.