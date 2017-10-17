Стартовали Дни родственных финно-угорских народов

Значительную часть программы Дней родственных народов в этом году занимают мероприятия, связанные с Финляндией.

21 октября на большом празднике родственных народов в центре «Vaba Lava» выступят спевшие совместно на концерте к 100-летию Финляндской Республики саамский рэпер Айлу Валле и эстонская звезда фолка Мари Калкун. В Эстонию приедут исполнители фольклора от карел, коми, удмуртов, мари, венгров, ливов и северных народов. Пройдет традиционная конференция, а также в течение всего октября по всей Эстонии будут проходить и другие мероприятия.

Гала-концерты

Празднование Дня родственных народов в Таллинне 21 октября, в «Vaba Lava» творческого городка Теллискиви, начнется хоровым концертом, посвященным Вельо Тормису, где в основном прозвучат произведения композитора на основе музыкального фольклора финно-угорских народов. На концерте выступят: смешанный хор «Vox Populi», детский хор «Ellerhein», Мужской хор Константина Тюрнпу и женский камерный хор «Lu». Режиссер концерта - Анне Тюрнпу, программу составляет Янне Фридолин.

День продолжится большим концертом традиционной музыки: выступят приехавшие в гости фольклорные ансамбли из Коми, Марий Эл, Удмуртии, Венгрии, Карелии и представители северных народов, селькупов и хантов. До этого в течении недели эти коллективы будут выступать в культурных центрах и школах Хрьюмаа, Вирумаа и Южной Эстонии. Вечер завершится выступлением музыкантов из периферии – исполнительницы народной музыки на выруском языке Мари Калкун и саамского рэпера Айлу Валле, удачно дебютировавших в качестве дуэта на концерте к 100-летию Финляндии в июне в Таллинне. Зрители услышат рунические напевы на выруском языке и рэп на северносаамском, а также экспериментальные попытки объединить эти две разные вещи в одно целое. Обоих музыкантов интересуют и схожие темы: природная среда, духовный мир, а также вопросы социального бытия. Айлу Валле и Мари Калкун 20 октября можно будет услышать и в Тарту, в Клубе гениалистов.

Плакат к концерту

Камерная музыка

Во время Дней родственных народов прозвучит и модернистская музыка. По заказу проекта камерной музыки «HELIjaKEEL» (ЗВУКиЯЗЫК) молодой композитор Малле Малтис специально к Дням родственных народов создала концерт-инсталляцию на саамскую тему «Когда просыпается солнце / Kun aurinko herää». Этот концерт, как и саамский йойк, у которого в принципе нет ни начала, ни конца, носит открытый характер – публика во время инсталляции может свободно передвигаться по помещению, свободно начать слушать и перестать, когда захочет. Концерты состоятся 15 октября в Музее под открытым небом в Виймси и 16 октября в Мызном комплексе Эстонского сельскохозяйственного музея в Юленурме.

Под конец Дней родственных народов в Таллинне и Тарту состоится презентация музыкального диска живущей в Эстонии исполнительницы марийских народных песен Анны Мишиной и эстонской кантелистики Кристи Мюхлинг. На CD звучат аутентичные народные песни в экспериментальном сопровождении эстонского каннеля.