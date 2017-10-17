Стартовали Дни родственных финно-угорских народов

В Эстонии начались традиционные Дни родственных народов. Многочисленные мероприятия, концерты, выставки и встречи запланированы до конца октября.
Значительную часть программы Дней родственных народов в этом году занимают мероприятия, связанные с Финляндией.
21 октября на большом празднике родственных народов в центре «Vaba Lava» выступят спевшие совместно на концерте к 100-летию Финляндской Республики саамский рэпер Айлу Валле и эстонская звезда фолка Мари Калкун. В Эстонию приедут исполнители фольклора от карел, коми, удмуртов, мари, венгров, ливов и северных народов. Пройдет традиционная конференция, а также в течение всего октября по всей Эстонии будут проходить и другие мероприятия.
Гала-концерты
Празднование Дня родственных народов в Таллинне 21 октября, в «Vaba Lava» творческого городка Теллискиви, начнется хоровым концертом, посвященным Вельо Тормису, где в основном прозвучат произведения композитора на основе музыкального фольклора финно-угорских народов. На концерте выступят: смешанный хор «Vox Populi», детский хор «Ellerhein», Мужской хор Константина Тюрнпу и женский камерный хор «Lu». Режиссер концерта - Анне Тюрнпу, программу составляет Янне Фридолин.
День продолжится большим концертом традиционной музыки: выступят приехавшие в гости фольклорные ансамбли из Коми, Марий Эл, Удмуртии, Венгрии, Карелии и представители северных народов, селькупов и хантов. До этого в течении недели эти коллективы будут выступать в культурных центрах и школах Хрьюмаа, Вирумаа и Южной Эстонии. Вечер завершится выступлением музыкантов из периферии – исполнительницы народной музыки на выруском языке Мари Калкун и саамского рэпера Айлу Валле, удачно дебютировавших в качестве дуэта на концерте к 100-летию Финляндии в июне в Таллинне. Зрители услышат рунические напевы на выруском языке и рэп на северносаамском, а также экспериментальные попытки объединить эти две разные вещи в одно целое. Обоих музыкантов интересуют и схожие темы: природная среда, духовный мир, а также вопросы социального бытия. Айлу Валле и Мари Калкун 20 октября можно будет услышать и в Тарту, в Клубе гениалистов.
Плакат к концерту
Камерная музыка
Во время Дней родственных народов прозвучит и модернистская музыка. По заказу проекта камерной музыки «HELIjaKEEL» (ЗВУКиЯЗЫК) молодой композитор Малле Малтис специально к Дням родственных народов создала концерт-инсталляцию на саамскую тему «Когда просыпается солнце / Kun aurinko herää». Этот концерт, как и саамский йойк, у которого в принципе нет ни начала, ни конца, носит открытый характер – публика во время инсталляции может свободно передвигаться по помещению, свободно начать слушать и перестать, когда захочет. Концерты состоятся 15 октября в Музее под открытым небом в Виймси и 16 октября в Мызном комплексе Эстонского сельскохозяйственного музея в Юленурме.
Под конец Дней родственных народов в Таллинне и Тарту состоится презентация музыкального диска живущей в Эстонии исполнительницы марийских народных песен Анны Мишиной и эстонской кантелистики Кристи Мюхлинг. На CD звучат аутентичные народные песни в экспериментальном сопровождении эстонского каннеля.
В рамках Дней родственных народов выступят Мари Калкун и Айлу Валле.
В воскресенье, 22 октября, в 13 часов, в Тарту, Гала-концерт Дней родственных народов в Эстонском национальном музее, где выступят как приехавшие ансамбли, так и коллективы финно-угорских обществ Эстонии. После концерта зрителей ждет кинопрограмма.
Интересные гости
Один из самых интересных гостей Дней родственных народов – известный этномузыковед из Финляндии Пекка Хултту-Хилтунен, который не только изучает руны, но и активно их исполняет. На своих лекциях-концертах «На землях Калевалы», 25 октября в Таллинне на Литературной Среде и 26 октября в Тарту в Эстонском национальном музее, он расскажет о лирической и эпической народной песне, как о древней песенной форме в Финляндии и Беломорской Калерии, о рунических песнях и их интерпретации в финском национальном эпосе «Калевала» и о значимости рунической песни в культуре и языке прибалтийско-финских народов. Вечера проходят в рамках цикла мероприятий Talks100, посвященных к 100-летию Финляндии.
Конференция
Конференция Дней родственных народов состоится 20 октября в «Sõltumatu Tantsu Lava» творческого городка Теллискиви. Главная тема – культура финно-угорских национальных меньшинств и этнических групп в городской среде. Известно, что все больше людей переселяется жить в город, покидая деревенский мир, связанный с традиционной культурой.
Как адаптироваться к условиям большого города, сохранить свою идентичность и пропагандировать ее? Для этого марийцы в больших городах организуют популярные этнодискотеки, удмурты создают модные этнические бренды, подходящие к условиям городской среды, удмурты и коми-пермяки популяризируют национальную кухню, организуют фестивали и открывают национальные рестораны. На конференции узнаем об их опыте.
Конференция организуется совместно с Фольклорным советом Эстонии. Ее цель: получить представление о действующих в городах национальных обществах, обсудить не только проблемы, связанные с урбанизацией, но и рассказать о путях преодоления трудностей, поделиться хорошим опытом. И тем самым помочь им поддержать их стремление к сохранению своих этнических корней, своего языка и свое национальное лицо.
Кинопрограмма
В связи с юбилейным годом Финляндии в этом году в кинопрограмму Дней родственных народов включены прежде всего финские фильмы. Из наиболее свежих фильмов можно будет увидеть поэтическую документальную картину Кати Гаурилофф «Зачарованный лес Кайсы» (Kuun metsän Kaisa, 2016) о дружбе между легендарной сказительницей из числа саамов-скольтов Кайсой Гаурилофф и швейцарским писателем Робертом Кротте (Robert Crottet) во время Второй мировой войны. К жемчужинам кинофонда относится увенчанный Каннским кинофестивалем художественный фильм «Белый олень» (1952, Эрик Бломберг) о саамах, любви и северных оленях. В рамках кинопоказа состоится эстонская премьера художественного фильма Аманды Кернелл «Саамская кровь» (Швеция, 2016), которая претендует в этом году на кинопремию Европейского Союза.
Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатре BFM «SuperNova», в кинотеатре «Artis» и в Эстонском национальном музее.
Выставки
Выставки откроются в культурных центрах, библиотеках и музеях по всей Эстонии.
К дням родственных народов будет готова фотовыставка Каролины Крейнтааль, которую будет демонстрировать Амбар традиционной музыки в Вильянди с 17 октября. Фотовыставка, выполненная с использованием профессиональных средств, основана на материалах, собранных во время экспедиций в Мордовию в 2015 г. и Удмуртию в 2017 году. Ее цель: запечатлеть еще существующую традицию народных песен. Каролина Крейнтааль была участницей обеих экспедиций как в качестве помощника при записях, так и в качестве фотографа.
Более подробную информацию читайте тут: https://fennougria.ee
Дни родственных финно-угорских народов в Эстонии, Финляндии и Венгрии отмечают с 1928 года. НКО «Учреждение Фенно-Угриа» старается преподнести их как общенародное движение, к которому могут подключиться люди, объединения и учреждения из различных сфер деятельности, дабы показать свою солидарность с родственными народами и поддержать эти этносы в их стремлении сохранить свою культуру и свой язык. Начиная с 2011 года отмечаемый в третью субботу октября День родственных народов является государственным праздником Эстонии.