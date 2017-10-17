Галерея: открытие выставки о связующих моментах истории Эстонии и Финляндии

Выставка будет открыта в хельсинкской галерее Virka до 25.02.2018, вспоследствии ее покажут в разных городах Эстонии и Финляндии.

Между датами, когда Эстония и Финляндия отмечают свою независимость, 11 недель: 6 декабря 1917 года и 24 февраля 1918 года. Обе республики отмечают свои столетние юбилеи вместе и сообща. Определенно, страны связывает нечто намного большее, чем только лишь Балтийское море. 12 октября в Хельсинки открылась выставка о связующих моментах нашей истории.

В чем Эстония и Финляндия похожи, а чем разнятся? Каковы национальные чувства их жителей, чем они гордятся, в чем заключается для них смысл и суть независимости, как в историческом срезе, так и глазами современных художников? На все эти вопросы и отвечает выставка, предлагая четыре основных подтемы:

1. Финский мост

2. Сувениры

3. Своя земля, своя комната

4. Культура независимости

И все это в фотографиях, видео, отрывках телепрограмм и фильмов, плакатах, географических картах, работах финских и эстонских художников.

Выставку открыли по инициативе Эстонского института, посольства Эстониии в Хельсинки и галереи Virka. Сопроводительные тексты написал Микко-Олави Сеппяля, в качестве экспертов выступили Тоомас Хийо и Кай Лобъякас. Художественный куратор - Вейкко Халметоя.

К участию в выставке присоединились современные авторы Алексей Гордин, Марья Хеландер, Фло Казеару, Йоханна Кетола, Карел Коплиметс, Татьяна Муравская, Сепидех Рахаа и Санни Сеппо.