Галерея: открытие выставки о связующих моментах истории Эстонии и Финляндии

В столице Финляндии открылась выставка об истории, культуре и независимости Финляндии и Эстонии. На церемонии открытитя выступил мэр Хельсинки Яан Вапаавуори и посол Эстонии в Финляндии Маргус Лайдре.
Выставка будет открыта в хельсинкской галерее Virka до 25.02.2018, вспоследствии ее покажут в разных городах Эстонии и Финляндии.
Между датами, когда Эстония и Финляндия отмечают свою независимость, 11 недель: 6 декабря 1917 года и 24 февраля 1918 года. Обе республики отмечают свои столетние юбилеи вместе и сообща. Определенно, страны связывает нечто намного большее, чем только лишь Балтийское море. 12 октября в Хельсинки открылась выставка о связующих моментах нашей истории.
В чем Эстония и Финляндия похожи, а чем разнятся? Каковы национальные чувства их жителей, чем они гордятся, в чем заключается для них смысл и суть независимости, как в историческом срезе, так и глазами современных художников? На все эти вопросы и отвечает выставка, предлагая четыре основных подтемы:
1. Финский мост
2. Сувениры
3. Своя земля, своя комната
4. Культура независимости
И все это в фотографиях, видео, отрывках телепрограмм и фильмов, плакатах, географических картах, работах финских и эстонских художников.
Выставку открыли по инициативе Эстонского института, посольства Эстониии в Хельсинки и галереи Virka. Сопроводительные тексты написал Микко-Олави Сеппяля, в качестве экспертов выступили Тоомас Хийо и Кай Лобъякас. Художественный куратор - Вейкко Халметоя.
К участию в выставке присоединились современные авторы Алексей Гордин, Марья Хеландер, Фло Казеару, Йоханна Кетола, Карел Коплиметс, Татьяна Муравская, Сепидех Рахаа и Санни Сеппо.