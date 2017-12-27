Программа «В юбилейный год на все сто» даст старт мероприятиям столетия Эстонской Республики

В рамках специальной программы «В юбилейный год на все сто» 31 декабря на площади Вабадузе состоится грандиозный концерт и выйдет в эфир передача Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR). События всего дня будут освещаться каналами ERR по всей Эстонии.

«То, что произойдет 31 декабря, станет особенно примечательным. Вместе с участниками мероприятия и следящими за программой из дома телезрителями и радиослушателями создадим особенную энергию, с которой начнем юбилейный год с его множеством событий и подарков», - сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.

«В сотрудничестве с ЭР100 и ERR управа Кесклинна проведет в центре Таллинна более масштабный концерт, чем были до сих пор, и на нем котором выступят популярные и многими любимые эстонские артисты. Президент сделает свое новогонее обещание», - отметил старейшина управы Кесклинна Владимир Свет.

«Посредством каналов ETV, Vikerraadio и Raadio 2 все телезрители и радиослушатели смогут окунуться в самую гущу событий, и свои поздравления передадут находящиеся за рубежом известные эстонские деятели разных областей», - добавила главный редактор развлекательных программ ERR Кармель Килланди.

Эстонская телерадиовещательная корпорация начнет трансляцию специальной программы с площади Вабадузе в 11 часов, сам концерт начнется в 21.30. Кульминацией вечера станут новогоднее обращение президента и салют.

По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, для успешного проведения мероприятий очень важно обеспечение их безопасности, за что отвечают Кесклиннаское отделение полиции и охранная фирма Meeskond Security.

31 декабря будет изменен порядок доступа на площадь Вабадузе, на мероприятия можно будет попасть только не имея при себе алкоголя и пиротехники. Во время мероприятий общественный транспорт будет ходить по графику, составленному на период праздников. Более подробно с организационными вопросами можно ознакомиться здесь: www.tallinn.ee/kesklinn.

Программа «В юбилейный год на все сто» будет подготовлена в сотрудничестве организационной команды ЭР100, управы Кесклинна и Эстонской телерадиовещательной корпорации.