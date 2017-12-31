Юбилейный год стартует на площади Вабадузе

«Специальной программой «В юбилейный год на все сто» мы откроем юбилейный год Эстонской Республики, который начнется уже завтра. Это будет стартом для более чем тысячи мероприятий, которые пройдут по всему миру», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.

Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация начнет специальную программу с площади Вабадузе в 11 часов, передачи в прямом эфире для всех жителей Эстонии будут вестись на ETV, Vikerraadio и Raadio 2. В прямом эфире будет запущена танцевальная акция «Эстония танцует», определится победитель конкурса юбилейного торта ЭР100, а также будет показано, как отмечается юбилей Эстонии в разных частях нашей страны и за границей.

«В сотрудничестве с ЭР100 и ERR мы организуем на центральной площади Таллинна более грандиозный концерт, чем до сих пор, на котором выступят многими любимые эстонские артисты и, естественно, прозвучит новогоднее обращение президента Эстонии», – делится радостью старейшина управы Кесклинна Владимир Свет. Концерт начнется на главной площади Таллинна в 21:30, кульминацией вечера станет новогоднее приветствие президента и салют. На бесплатном новогоднем концерте выступят Анне Вески, Иво Линна, Геттер Яани, Smilers, Марью Ляник и Карл-Эрик Таукар.

Организацией специальной программы, которая состоится в Таллинне на площади Вабадузе, занимается организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии, управа Кесклинна и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация.

В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке и мероприятиях: www.ev100.ee/ru.

Советы для посетителя концерта «В юбилейный год на все сто»: