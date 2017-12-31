Юбилейный год стартует на площади Вабадузе

Сегодня, 31 декабря, в Таллинне на площади Вабадузе пройдет специальная программа «В юбилейный год на все сто», с которой начнутся мероприятия юбилейного года Эстонской Республики. С площади в эфир выйдет самая длинная в истории Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) передача, а также состоится грандиозный новогодний концерт.
«Специальной программой «В юбилейный год на все сто» мы откроем юбилейный год Эстонской Республики, который начнется уже завтра. Это будет стартом для более чем тысячи мероприятий, которые пройдут по всему миру», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.
Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация начнет специальную программу с площади Вабадузе в 11 часов, передачи в прямом эфире для всех жителей Эстонии будут вестись на ETV, Vikerraadio и Raadio 2. В прямом эфире будет запущена танцевальная акция «Эстония танцует», определится победитель конкурса юбилейного торта ЭР100, а также будет показано, как отмечается юбилей Эстонии в разных частях нашей страны и за границей.
«В сотрудничестве с ЭР100 и ERR мы организуем на центральной площади Таллинна более грандиозный концерт, чем до сих пор, на котором выступят многими любимые эстонские артисты и, естественно, прозвучит новогоднее обращение президента Эстонии», – делится радостью старейшина управы Кесклинна Владимир Свет. Концерт начнется на главной площади Таллинна в 21:30, кульминацией вечера станет новогоднее приветствие президента и салют. На бесплатном новогоднем концерте выступят Анне Вески, Иво Линна, Геттер Яани, Smilers, Марью Ляник и Карл-Эрик Таукар.
Организацией специальной программы, которая состоится в Таллинне на площади Вабадузе, занимается организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии, управа Кесклинна и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация.
В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке и мероприятиях: www.ev100.ee/ru.
Советы для посетителя концерта «В юбилейный год на все сто»:
- Следите за изменениями в организации дорожного движения, требованиях безопасности и порядка.
- Территория празднования будет огорожена, расположение входов и прочая организационная информация находится на интернет-странице управы Кесклинна:www.tallinn.ee/kesklinn (на схеме дорожного движения перекрытая территория обозначена красным цветом).
- В новый год общественный транспорт будет работать по воскресному графику, но в новогоднюю ночь будут добавлены дополнительные ночные рейсы.
- Обеспечением порядка в течение вечера будут заниматься полиция и охранная фирма, на площади будет находиться пункт первой медицинской помощи и спасательная команда.