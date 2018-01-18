Художественная программа ЭР100 представит Эстонию на 100 мероприятиях

«Язык искусства – одно из возможных средств, с помощью которого можно объединить людей здесь и в других странах, чтобы вместе отпраздновать сотый день рождения Эстонии», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «Художественная программа, курируемая ЭР100, – это только часть многих посвященных юбилею Эстонии мероприятий и подарков в сфере искусства, в которых стоит обязательно принять участие», – добавил Рохумаа.

«В художественную программу вошли посвященные сотому юбилею Эстонии крупные выставки в США и Японии, а также в Италии и других странах Европы. Художественные события пройдут также и в Виртсу, Валга, Моосте, Силламяэ и многих других местах Эстонии», – отметила координатор художественной программы ЭР100 Кади Кескюла. Символом широкого масштаба художественного творчества Эстонии станет особенная эстафетная палочка, которая будет передаваться от одного художественного проекта ЭР100 к другому.

Первые проекты художественной программы ЭР100 начались уже в апреле 2017 года, программа продлится до весны 2019 года. Сейчас в Риме можно посетить выставку творчества Конрада Мяги, также заканчивается подготовка к открытию выставки Михеля Зиттова в Вашингтоне. 18 января в Тартуском художественном музее откроется выставка, посвященная теме дома. В скором времени можно будет посетить и несколько передвижных выставок и художественных проектов в малых музеях Эстонии: проект Маарин Эктерманн «Художники в общинах», квартирные выставки Рауля Орешкина в пятнадцати эстонских поселках и «странствующая печь» студии керамики «Asuurkeraamika» в разных городах Эстонии.

Художественную программу ЭР100 проводит организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии совместно с Эстонским центром современного искусства и Центром развития современного искусства Эстонии. Подробнее с мероприятиями программы можно ознакомиться здесь: www.EV100.ee/kunst.