ERSO едет на гастроли в Армению и Грузию

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Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) и его почетный главный дирижер Неэме Ярви выступят с концертами в честь 100-летнего юбилея Эстонской Республики в столице Армении Ереване 11 июня, в столице Грузии Тбилиси 13 июня и в городе на берегу Черного моря Батуми 15 июня.

По словам министра культуры Индрека Саара, празднование столетия Эстонской Республики дает прекрасную возможность представить нашу богатую культуру всему миру.

"Грузия и Армения – важные стратегические партнеры ЕС на востоке, и в последние годы наши с ними культурные связи постоянно укрепляются. Для развития межгосударственного сотрудничества на ниве культуры также важна активная и воодушевленная культурная дипломатия. Я выражаю признание инициативе культурной дипломатии "Все любят Грузию", ведь благодаря этому начинанию программа празднования юбилея нашей страны значительно обогатится" - сказал Саар.

По словам директора ERSO Кристьяна Халлика, эта прекрасная новость стала известна непосредственно перед началом турне ERSO в США.

"Мы имеем дело с частной инициативой в рамках проекта "Все любят Грузию", который был изначально задуман для того, чтобы отметить сотый день рождения Эстонской Республики в географически далеких, но близких нам по духу благодаря контактам на ниве культуры и человеческой симпатии странах. Более подробная программа гастролей и информация о концертах появятся в ближайшее время. Я благодарен организационному комитету ЭР100 и Министерству культуры за то, что они нашли возможность поддержать частную инициативу с целью вместе отметить столетие Эстонской Республики в рамках этого уникального концертного турне", - сказал Халлик.

Руководитель международной программы ЭP100 Йорма Сарв отметил, что оркестр ERSO и Неэме Ярви станут великолепными послами Эстонии для празднования юбилея нашей страны в Армении и Грузии.

"Мы очень рады, что программа ЭР100 достойно пополнится двумя столь важными для Эстонии направлениями. В судьбе и этих двух стран 1918 год стал одним из поворотных, это сделает музыкальные встречи с ERSO и маэстро Неэме Ярви еще более значимыми", - сказал Сарв.

По словам организатора проектов культурной дипломатии Меэлиса Кубитса, концерты ERSO состоятся в рамках проекта "Все любят Грузию", несомненно являясь его кульминацией.

"И раз уж такой важный коллектив как ERSO находится в этих местах, то абсолютно логично было бы заглянуть и в Ереван, ведь ереванских организаторов культурных мероприятий и концертную публику с эстонскими музыкантами связывает многолетнее сотрудничество и взаимоуважение. Концерты в Ереване и Тбилиси будут носить символику юбилейного года Эстонской Республики и пройдут в сотрудничестве с ЕР100, Министерством культуры, посольствами ЭР в Грузии и Армении и, надеемся, сотней эстонских предпринимателей", - сказал Кубитс.