В Старом городе прошли съемки фильма «Лес призрачной совы»

Фильм рассказывает о маленькой Эйе, чьи жизненные планы получают совершенно иной поворот, когда ее, городскую девочку, отправляют на рождественские каникулы в деревню в Южной Эстонии. Ей предстоит спасти приговоренный к смерти лес, свести вместе два любящих сердца, а также раскрыть несколько семейных тайн.