В Старом городе прошли съемки фильма «Лес призрачной совы»

Кинолюбители всех возрастов с нетерпением ждут появления полнометражного фильма «Лес призрачной совы». Съемки фильма продлятся до марта, премьера назначена на декабрь. Фильм вошел в официальную кинопрограмму ЭР100.
Фильм рассказывает о маленькой Эйе, чьи жизненные планы получают совершенно иной поворот, когда ее, городскую девочку, отправляют на рождественские каникулы в деревню в Южной Эстонии. Ей предстоит спасти приговоренный к смерти лес, свести вместе два любящих сердца, а также раскрыть несколько семейных тайн.
Режиссер и сценарист фильма - Ану Аун, продюсеры - Майе Росманн-Лилль и Маарио Мазинг, оператор - Хейко Сикка. Бюджет - 1,1 млн.
На этих выходных в Старом городе прошли съемки сцен рождественского рынка, в этой сцене снялись и почти 60 непрофессиональных юных статистов (с родителями), которых отметили во время всеэстонского кастинга.
- Смотрите фотогалерею со съемочной площадки тут.