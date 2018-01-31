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  • В Старом городе прошли съемки фильма «Лес призрачной совы»

В Старом городе прошли съемки фильма «Лес призрачной совы»

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Кинолюбители всех возрастов с нетерпением ждут появления полнометражного фильма «Лес призрачной совы». Съемки фильма продлятся до марта, премьера назначена на декабрь. Фильм вошел в официальную кинопрограмму ЭР​100.

Фильм рассказывает о маленькой Эйе, чьи жизненные планы получают совершенно иной поворот, когда ее, городскую девочку, отправляют на рождественские каникулы в деревню в Южной Эстонии. Ей предстоит спасти приговоренный к смерти лес, свести вместе два любящих сердца, а также раскрыть несколько семейных тайн. 

Режиссер и сценарист фильма - Ану Аун, продюсеры - Майе Росманн-Лилль и Маарио Мазинг, оператор - Хейко Сикка. Бюджет - 1,1 млн. 

На этих выходных в Старом городе прошли съемки сцен рождественского рынка, в этой сцене снялись и почти 60 непрофессиональных юных статистов (с родителями), которых отметили во время всеэстонского кастинга.    

  • Смотрите фотогалерею со съемочной площадки тут.

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