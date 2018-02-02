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  • В Финляндии в честь столетия ЭР поднимут эстонские триколоры

В Финляндии в честь столетия ЭР поднимут эстонские триколоры

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ФОТО: Foto: Rain Kooli

Финляндия вместе с Эстонией, Латвией и Литвой отмечает совместное столетие. Флаги стран будут подняты соответственно датам 16 и 24 февраля, а также 18 ноября среди прочего на зданиях, где располагаются финское правительство, министерства и парламент.

К столетним юбилеям Литвы и Эстонии – 16 и 24 февраля – флаги будут вывешены в 8 утра и спущены на закате. По случаю юбилея Литовской Республики в ноябре флаг этой страны поднимут в 8 утра и спустят в 16.

Финский МИД призвал все учреждения и домохозяйства Финляндии поддержать инициативу и вывесить флаги в эти дни. 

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