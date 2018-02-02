В Музее под открытым небом соткали стометровый ковер

В создании ковра приняли участие почти семь тысяч человек, включая президента Эстонии, членов Рийгикогу, членов оргкомитета ЭР100, а также журналисты, деятели культуры и многие-многие другие. Ковер можно увидеть в музее до 19 февраля. 23 февраля он будет торжественно передан Канцелярии президента. Выставка в музее, помимо ковра, включает в себя фото и видео о том, как он создавался. По словам директора по развитию Эстонского музея под открытым небом Эвелин Вярк, выставка открыта для того, чтобы все те, кто приложил свои усилия в ткачестве, смогли увидеть ковер в готовом виде.

Ковер состоит из пятиметровых отрезков, каждый из которых представляет из себя традиционный для того или иного региона орнамент.

«Такая радость, что настолько много людей приняли участие в создании исторического ковра. Некоторые оказались за станком впервые, но покидая музей давали себе обещание установить такое станок и у себя дома. Таким образом, кроме масштабного подарка к юбилею, мы сделали маленький вклад в том, чтобы к рукоделию, свойственному эстонскому народу, снова стали испытывать больший интерес», - отметила она.