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В Музее под открытым небом соткали стометровый ковер

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Президент Керсти Кальюлайд также приняла участие в создании ковра.

ФОТО: Mihkel Maripuu

К столетнему юбилею Эстонской Республики в Эстонском музее под открытым небом соткали стометровый ковер. Историческое изделие экспонируется в павильоне Moodne Eesti.

В создании ковра приняли участие почти семь тысяч человек, включая президента Эстонии, членов Рийгикогу, членов оргкомитета ЭР100, а также журналисты, деятели культуры и многие-многие другие. Ковер можно увидеть в музее до 19 февраля. 23 февраля он будет торжественно передан Канцелярии президента. Выставка в музее, помимо ковра, включает в себя фото и видео о том, как он создавался. По словам директора по развитию Эстонского музея под открытым небом Эвелин Вярк, выставка открыта для того, чтобы все те, кто приложил свои усилия в ткачестве, смогли увидеть ковер в готовом виде.

Ковер состоит из пятиметровых отрезков, каждый из которых представляет из себя традиционный для того или иного региона орнамент. 

«Такая радость, что настолько много людей приняли участие в создании исторического ковра. Некоторые оказались за станком впервые, но покидая музей давали себе обещание установить такое станок и у себя дома. Таким образом, кроме масштабного подарка к юбилею, мы сделали маленький вклад в том, чтобы к рукоделию, свойственному эстонскому народу, снова стали испытывать больший интерес», - отметила она.

Консультировали процесс мастера Ану Рауд, Эне Парс и Реэт Талимаа. В начинании принимали участие 40 добровольцев-ткачей, которые помогли подготовить все так, чтобы и начинающему рукоделу или рукодельнице ткань было просто и удобно. Экспозиция также будет выставлена с 22 февраля под 28 марта в Пярнуском концертном доме, где 23 февраля состоится церемония передачи ковра Канцелярии президента. 

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