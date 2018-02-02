В честь Пауля Кереса поставят мультимедийный балет

Композиторы Тимо Стейнер и Сандер Мёлдер, хореограф-постановщик Теэт Каск, либреттист Андри Лууп и сценограф Юлар Марк уже более года занимаются подготовкой постановки, посвященного юбилею республики, которое в сентябре выйдет на сцену театра «Эстония». Наряду с танцорами национального балета, в представлении примут участие музыканты Yxus Ensemble и Камерный хор Эстонской филармонии.

«Балет „Керес“ вошел в программу музыкальных событий, посвященных 100-летию Эстонской Республики, в результате конкурса идей, который состоялся еще в 2015 году. Новая балетная постановка в честь одного из корифеев Эстонии Пауля Кереса, несомненно, заслужила такого ожидания, тем более что авторами и исполнителями произведения являются настоящие профессионалы», – говорит член руководящей группы ЭР100 Маргус Кастерпалу.

Балет вдохновлен выдающимся эстонским шахматистом Паулем Кересом, который занимает почетное место на мировой шахматной арене и когда-то был окружен даже ореолом национального героя, но нес одновременно на своих плечах также трагедию всего народа и государства. Будучи действующим шахматистом, ему пришлось пережить утрату своего государства, неудачную эмиграцию и бесконечные подозрения со стороны советской власти, а также противодействие системы при возможном завоевании титула чемпиона мира.

«Центральная фигура постановки – несостоявшаяся мифическая партия», – отмечает постановщик Теэт Каск, и добавляет, что мы можем рассматривать эту метафору как нереализованную возможность эстонского народа.

«Углубившись в наследие Кереса, мы все больше осознаем, какой гений крылся в этом скромном, достойном и элегантном человеке. Его личность являлась примером, вдохновением и опорой в сложные времена. Мы сочли нужным вложить эти ценности в создаваемое представление, и сделать посредством этого глубокий поклон великому шахматисту», – поясняет Каск.

«В музыкальной композиции импульс задают именно шахматы – ритм и темп академической спортивной игры, грациозность шахматных фигур, минимализм черного и белого, безмерный контраст и напряжение», – поясняет один из композиторов Тимо Стейнер. По его словам, в постановке встречаются два идеальных мира: шахматы, как идеал игры и мысли, и балет, как высшая форма удивительного единения музыки и танца.

Балет включен в музыкальную программу ЭР100 и программу Дней эстонской музыки. Представления состоятся в сентябре в Национальной опере «Эстония» и на фестивале «Драма» в Тарту. Балет можно будет увидеть также в 2019 году в родном городе Пауля Кереса Нарве.

Представление в двух актах, продолжительностью 90 минут. Билеты в продаже с сегодняшнего дня в кассах Piletilevi и Piletimaailm.

Дополнительная информация: www.ballettkeres.ee

Музыка: Тимо Стейнер и Сандер Мёлдер Хореограф-постановщик: Теэт Каск Музыканты: YXUS Ensemble, Камерный хор Эстонской филармонии Танцоры: артисты балета Национальной оперы «Эстония» Либретто: Андри Лууп Сценография: Юлар Марк Художник по свету: Маргус Вайгур