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В оборот вышла монета в честь столетия независимости стран Балтии

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Банк Эстонии выпустил в обращение новую монету достоинством два евро в честь столетия национальной независимости всех трех стран Балтии. Изделия можно приобрести в виде монет или подарочного конверта в магазине музея Банка Эстонии и э-магазине Omniva.

В Литве столетие независимости празднуют 16 февраля, в Эстонии - 24 февраля, а в Латвии - 18 ноября.

Тираж в Эстонии составляет 500 000 экземпляров, из них 10 000 монет имеют повышенное качество и продаются в подарочном конверте стоимостью 10 евро.

Дизайн монеты был выбран весной прошлого года путем референдума, проведенного сразу в трех странах Балтии.

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