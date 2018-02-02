В оборот вышла монета в честь столетия независимости стран Балтии
2 февраля 2018 г., 18:34
Банк Эстонии выпустил в обращение новую монету достоинством два евро в честь столетия национальной независимости всех трех стран Балтии. Изделия можно приобрести в виде монет или подарочного конверта в магазине музея Банка Эстонии и э-магазине Omniva.
В Литве столетие независимости празднуют 16 февраля, в Эстонии - 24 февраля, а в Латвии - 18 ноября.
Тираж в Эстонии составляет 500 000 экземпляров, из них 10 000 монет имеют повышенное качество и продаются в подарочном конверте стоимостью 10 евро.
Дизайн монеты был выбран весной прошлого года путем референдума, проведенного сразу в трех странах Балтии.