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  • В Тарту откроется фотовыставка «Эстония, увиденная сотней пар глаз»

В Тарту откроется фотовыставка «Эстония, увиденная сотней пар глаз»

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Арво Пярт.

ФОТО: Тоомас Волкманн

В субботу, 3 февраля, в Национальном музее Эстонии (ERM) в Тарту откроется посвященная юбилею Эстонской Республики фотовыставка «Эстония, увиденная сотней пар глаз». Работы Тоомаса Волькманна, Тыну Туннеля и Тыну Руннеля рассказывают историю века Эстонии.

«Жители Эстонии носят в себе историю нашего государства, и нам есть, о чем рассказать. Создание такой объемной и откровенной исторической записи – это выражение глубокого почтения сотому дню рождения Эстонской Республики. Верю, что выставка найдет путь в сердца многих людей», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.

«На фотографиях запечатлены все преданные носители эстонской культуры. Среди них как известные эстонцы, так и те люди, с кем встретитесь впервые. Самый старший из них родился в 1918 году, а самый юный – в 1917, то есть каждый год Эстонской Республики представлен одним портретом», – рассказала одна из организаторов передвижной выставки Кайре ван дер Тоорн-Гутан.

В числе портретируемых деятелей композитор Арво Пярт, модельер Алдо Ярвсоо, писатель Хандо Руннель, певец Томми Кэш, литературовед Михаил Лотман, дизайнер нижнего белья Крисс Сооник-Кяэрманн, руководитель движения «Сделаем!» Эва Трууверк, корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев, иллюстратор детских книг Илон Викланд, писатель и режиссер Джим Ашилеви, дирижер Пааво Ярви, самый старший мастер шоколадного дела Отто Кубо, фристайлистка Келли Сильдару и многие другие.

На выставке будет также представлено 100 работ, иллюстрирующих известнейшие места, постройки, эмоции, достижения и феномены Эстонии, которые могут дать представление о нашей культуре, природе, технических достижениях, кухне, обычаях и тем людям, которые не знакомы с Эстонией. Визуальные истории связаны между собой в единое целое короткими текстами на эстонском и английском языках.

Автором портретных снимков является Тоомас Волкманн, а авторами фотографий, передающих настроение, стали Тыну Туннель и Тыну Руннель. Выставка будет открыта в фойе «В» Эстонского национального музея до 31 марта этого года.

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