Юбилейный год подарит молодежи из сельской местности посещение Simple Session

«В фокусе программы столетия Эстонской Республики находятся дети и молодежь, для которых посещение Simple Session связано с очень яркими эмоциями», – рассказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Я более чем уверен, что потрясающие спортсмены высшего уровня заразят всех своей страстью, и это станет событием, которое будет напоминать молодежи Эстонии о юбилейном годе», – добавил Рохумаа.

«Цель Simple Session всегда заключалась в привлечении молодежи к занятиям спортом при помощи спортивного мероприятия мирового уровня. Теперь, когда скейтборд и BMX являются официальными олимпийскими видами спорта, эта миссия играет еще более важную роль. Мы каждый год старались при возможности создавать для молодежи возможность прийти поболеть на Simple Session, но доставить радость сразу 400 молодым людям особенно приятно», – сказал один из главных организаторов Simple Session Ристо Кальмре.

Молодые болельщики приедут на Simple Session в воскресенье, когда состоятся финалы соревнований. Гости прибудут со всей Эстонии, одна из самых крупных молодежных групп прибудет на фестиваль экстремальных видов спорта с Сааремаа.

Посвященные сотому юбилею Эстонской Республики соревнования Simple Session пройдут с 3 по 4 февраля в Таллинне в Saku Suurhall. На Simple Session прибудет в общей сложности 182 спортсмена из 29 стран, зрители тоже будут из 20 стран со всего мира. Список соперников в этом году самый сильный за все время проведения соревнований, у прибывающих в Таллинн спортсменов в общей сложности 58 медалей X-Games, в том числе 29 золотых медалей.