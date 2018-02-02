Фотоконкурс: 100 лет работы на благо Эстонии

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, работа имеет для эстонцев знаковое значение. "С течением времени работа очень изменилась – с полей и больших фабрик люди все больше перемещаются в конторы за компьютеры. А компьютеры в то же время переместились на поля и производственные предприятия", – говорит она. "Посредством поступивших на конкурс работ мы хотим сделать фотографический временной ряд, как работа в Эстонии изменилась в течение ста лет", – добавляет Марипуу. На фотоконкурс ожидаются фотографии, сделанные в период с 1918 по 2018 годы и на которых изображены работающие люди, лошадиные повозки, сплавщики, строительные объекты, предприятия, артели, производственные комбинаты, шахты – где бы и когда бы в Эстонии не проводились работы в течение этого времени. Наилучшие фотографии попадут на выставку и в календарь Инспекции труда следующего года.