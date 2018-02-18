Праздник на носу! В юбилейную неделю ЭР100 состоится более 650 событий

В юбилейную неделю ЭР100, которая стартует в понедельник, 19 февраля, состоится более 650 праздничных мероприятий в Эстонии и за рубежом. В Таллинне начнется серия знаменательных событий, которые расскажут об истории провозглашения Эстонской Республики, и пройдут в крупных городах Эстонии.