Праздник на носу! В юбилейную неделю ЭР100 состоится более 650 событий

В юбилейную неделю ЭР100, которая стартует в понедельник, 19 февраля, состоится более 650 праздничных мероприятий в Эстонии и за рубежом. В Таллинне начнется серия знаменательных событий, которые расскажут об истории провозглашения Эстонской Республики, и пройдут в крупных городах Эстонии.
«По случаю приближающегося юбилея в крупных и малых населенных пунктах нашей страны состоится более 600 событий, а проживающие за рубежом эстонцы и друзья Эстонии в разных уголках мира организуют более полусотни мероприятий» – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа.
Сотый день рождения Эстонской Республики отмечается впервые в течение всей юбилейной недели с 19 по 25 февраля. Торжественные события пройдут в Таллинне, Хаапсалу, Нарве, Вильянди, Пярну, Пайде и Тарту. Празднования юбилейной недели начнутся в полдень в Таллинне по адресу Тарту маантеэ, 1, где действовал Комитет спасения, составивший манифест независимости Эстонии.
Обзор событий юбилейной недели приведен здесь: www.ev100.ee/ru/yubileynaya-nedelya-er100