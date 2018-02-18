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Праздник на носу! В юбилейную неделю ЭР100 состоится более 650 событий

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ФОТО: pixabay.com

В юбилейную неделю ЭР100, которая стартует в понедельник, 19 февраля, состоится более 650 праздничных мероприятий в Эстонии и за рубежом. В Таллинне начнется серия знаменательных событий, которые расскажут об истории провозглашения Эстонской Республики, и пройдут в крупных городах Эстонии.

«По случаю приближающегося юбилея в крупных и малых населенных пунктах нашей страны состоится более 600 событий, а проживающие за рубежом эстонцы и друзья Эстонии в разных уголках мира организуют более полусотни мероприятий» – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа.

Сотый день рождения Эстонской Республики отмечается впервые в течение всей юбилейной недели с 19 по 25 февраля. Торжественные события пройдут в Таллинне, Хаапсалу, Нарве, Вильянди, Пярну, Пайде и Тарту. Празднования юбилейной недели начнутся в полдень в Таллинне по адресу Тарту маантеэ, 1, где действовал Комитет спасения, составивший манифест независимости Эстонии.

Обзор событий юбилейной недели приведен здесь: www.ev100.ee/ru/yubileynaya-nedelya-er100

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