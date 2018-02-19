Первое издание книжной серии ЭР100 расскажет об истории рождения эстонского государства

«При написании книги возникало чувство, что для описания столетней истории Эстонии понадобится как минимум сто книг. К счастью, нам удалось вместить историю с момента зарождения эстонского национального самосознания до создания самостоятельного государства в два тома», – сказал Март Лаар, один из авторов первой книги из книжной серии ЭР100.

В книге дается подробный обзор борьбы за независимость Эстонии и Освободительной войны, рассказывается о муках зарождения государственности и о годах построения Эстонской Республики.

«100 лет истории Эстонии будут помещены в обложку книжной серии ЭР100. В юбилейный период будет издано 44 произведения, которые будут повествовать об истории развития Эстонии через призму различных сфер деятельности: от государства, политики, сельского хозяйства и почтовых марок до дизайна и моды», – сказал член руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тийт Пруули.

Ознакомиться с книжной серией ЭР100 можно здесь: www.postfactum.ee/ev100.

Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией книжной серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари. Издавать обзорную серию в 2018-2019 году будет издательство Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии.