Первое издание книжной серии ЭР100 расскажет об истории рождения эстонского государства

Март Лаар и Тоомас Хийо представили в кинотеатре Apollo торгового центра Solaris результат совместной работы – книгу «100 лет эстонского государства». Книга именитых историков является первым изданием книжной серии, посвященной сотой годовщине Эстонской Республики.
«При написании книги возникало чувство, что для описания столетней истории Эстонии понадобится как минимум сто книг. К счастью, нам удалось вместить историю с момента зарождения эстонского национального самосознания до создания самостоятельного государства в два тома», – сказал Март Лаар, один из авторов первой книги из книжной серии ЭР100.
В книге дается подробный обзор борьбы за независимость Эстонии и Освободительной войны, рассказывается о муках зарождения государственности и о годах построения Эстонской Республики.
«100 лет истории Эстонии будут помещены в обложку книжной серии ЭР100. В юбилейный период будет издано 44 произведения, которые будут повествовать об истории развития Эстонии через призму различных сфер деятельности: от государства, политики, сельского хозяйства и почтовых марок до дизайна и моды», – сказал член руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тийт Пруули.
Ознакомиться с книжной серией ЭР100 можно здесь: www.postfactum.ee/ev100.
Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией книжной серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари. Издавать обзорную серию в 2018-2019 году будет издательство Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии.
Первая книга серии ЭР100 уже поступила в продажу в магазины Apollo и Rahva Raamat, а также в отделы обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии. Предварительный заказ книг: www.apollo.ee/EV100.