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Сегодня в Нарве состоится вручение государственных наград

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ФОТО: Foto: Ilusad Eesti paigad / deftoettan

В среду, 21 февраля, празднование дня рождения Эстонской Республики достигнет Нарвы. В полдень в Нарвском колледже Тартуского университета президент Эстонской Республики вручит государственные награды, также в Нарвском колледже состоится презентация серебряной и золотой монет, посвященных сотой годовщине Эстонской Республики.

«На юбилейной неделе ЭР100 мы проведем празднования по всей Эстонии, и Нарва как третий по величине город Эстонии, естественно, тоже достойна своего крупного мероприятия», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Декларация независимости Эстонии не просто так начинается с посвящения всем народам Эстонии».

Портал ev100.ee будет вести прямую трансляцию торжеств. 

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, волнение от ожидания предстоящих праздников уже давно чувствовалось и было заметно. «Находиться в центре такого повышенного внимания и приветствовать таких важных гостей, конечно, большая честь как для городской управы, так и для горожан», – сказал Таммисте.

Неделя мероприятий, посвященных юбилею Эстонии, стартует в Нарве в полдень. В 12 часов в Нарвском колледже Тартуского университета президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд вручит 166 лауреатам государственные награды. На мероприятии прозвучит речь, победившая на молодежном конкурсе «Напиши Эстонии!», с которой выступят четыре ученика Таллиннской 32 средней школы. В 13:30 в Нарвском колледже состоится презентация серебряной и золотой монеты ЭР100. На презентации монеты будут присутствовать авторы монет Тийу Пирско, Мати Веэрметс, Маргус Кадарик и Тоомас Никлус.

В 15 часов на Ратушной площади Нарвы начнется праздничное мероприятие под открытым небом, на котором выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и мэр Нарвы Тармо Таммисте. В 16:30 в нарвском торговом центре Astri пройдет концерт для горожан. В 18 часов в концертном доме «Женева» начнется концерт и прием мэра Нарвы.

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