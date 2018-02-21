Сегодня в Нарве состоится вручение государственных наград

«На юбилейной неделе ЭР100 мы проведем празднования по всей Эстонии, и Нарва как третий по величине город Эстонии, естественно, тоже достойна своего крупного мероприятия», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Декларация независимости Эстонии не просто так начинается с посвящения всем народам Эстонии».

Портал ev100.ee будет вести прямую трансляцию торжеств.

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, волнение от ожидания предстоящих праздников уже давно чувствовалось и было заметно. «Находиться в центре такого повышенного внимания и приветствовать таких важных гостей, конечно, большая честь как для городской управы, так и для горожан», – сказал Таммисте.

Неделя мероприятий, посвященных юбилею Эстонии, стартует в Нарве в полдень. В 12 часов в Нарвском колледже Тартуского университета президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд вручит 166 лауреатам государственные награды. На мероприятии прозвучит речь, победившая на молодежном конкурсе «Напиши Эстонии!», с которой выступят четыре ученика Таллиннской 32 средней школы. В 13:30 в Нарвском колледже состоится презентация серебряной и золотой монеты ЭР100. На презентации монеты будут присутствовать авторы монет Тийу Пирско, Мати Веэрметс, Маргус Кадарик и Тоомас Никлус.