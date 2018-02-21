На памятнике Густаву Эрнесаксу появится сине-черно-белая шапка

„Наш мэтр песни Густав Эрнесакс поддерживал веру эстонского народа в себя и в самые трудные для Эстонии времена», – сказал председатель правления Общества мужской песни Эстонии Хирво Сурва. «Его жизнь, и его работа являются одной из причин, которая позволяет нам сегодня говорить о свободной, приближающейся к своему столетию Эстонии», – добавил Сурва.

Шапка будет водружен на скульптуру Густава Эрнесакса сегодня в 13.15. От имени Общества мужской песни Эстонии с речью выступит дирижер Хирво Сурва, а от имени ERR – продюсер телетрансляции передач ERR, посвященных ЭР100, Кармель Килланди. На мероприятии выступит хор мальчиков национальной оперы «Эстония».

Рано утром 22 февраля шарфы или шапки появятся более чем на 20 известных скульптурах по всей Эстонии: Целующиеся студенты (Тарту), Фридрих Рейнхольд Крейцвальд (Выру), Якоб Хурт (Тарту и Пылва), Карл Аугуст Херманн (Пылтсамаа), Мальчик с рыбой (Хаапсалу), Голосующий человек (Пайде), Калевипоэг (Тарту), Шведский лев (Нарва), Тур (Раквере), Хямарик (Таллинн), Нипернаади (Валга), Кристьян Яак Петерсон (Тарту), Линда (Таллинн), Лидия Койдула (Пярну), Юноша на велосипеде слушает музыку (Раквере), Йохан Лайдонер (Вильянди), Слава труду (Кохтла-Ярве), Мирный атом (Силламяэ), Голова города Рапла (Рапла) и Генерал Тыниссон (Йыхви). Шарфы будут завтра повязаны и фотоскульптурам 14 государственных старост в местах их рождения.