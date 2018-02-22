В Кейла столетие ЭР отметят необычной эстафетой
22 февраля 2018 г., 15:37
В Keila Tervisekeskus знаменательный день - День независимости Эстонской Республики - отметят необычно и по-спортивному, эстафетой 100х100 метров в бассейне.
100 участников разного возраста поздравят нашу страну, символично преодолев в бассейне дистанцию в 100 метров каждый.
В эстафете примут участие пловцы всех возрастов, в числе которых спортсмены, которые в разные годы выступали на Олимпийских играх и защищали честь нашей страны на соревнованиях мирового уровня.
Старт эстафеты 24 февраля в 10.00.
За дополнительной информацией можно обратиться к организатору:
Toni Meijel
toni@swimming.ee
+372 53 400 987
Keila Tervisekeskus
Адрес: Paldiski mnt. 17, 76607 Keila
Телефон: + 372 6 737 637
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