В Кейла столетие ЭР отметят необычной эстафетой

100 участников разного возраста поздравят нашу страну, символично преодолев в бассейне дистанцию в 100 метров каждый.

В эстафете примут участие пловцы всех возрастов, в числе которых спортсмены, которые в разные годы выступали на Олимпийских играх и защищали честь нашей страны на соревнованиях мирового уровня.