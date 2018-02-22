пятница, 23 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Главное
Новости
События
EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
  • В Кейла столетие ЭР отметят необычной эстафетой

В Кейла столетие ЭР отметят необычной эстафетой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: pixabay.com

В Keila Tervisekeskus знаменательный день - День независимости Эстонской Республики - отметят необычно и по-спортивному, эстафетой 100х100 метров в бассейне. 

100 участников разного возраста поздравят нашу страну, символично преодолев в бассейне дистанцию в 100 метров каждый. 

В эстафете примут участие пловцы всех возрастов, в числе которых спортсмены, которые в разные годы выступали на Олимпийских играх и защищали честь нашей страны на соревнованиях мирового уровня. 

Старт эстафеты 24 февраля в 10.00. 

За дополнительной информацией можно обратиться к организатору:

Toni Meijel

toni@swimming.ee

+372 53 400 987

Keila Tervisekeskus

Адрес: Paldiski mnt. 17, 76607 Keila

Телефон:  + 372 6 737 637

Ключевые слова

Читать также

НАВЕРХ