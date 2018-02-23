По случаю столетнего юбилея Эстонии в Вильнюсе зажгутся синие огни

Вечером в субботу, 24 февраля, Вильнюс украсят цвета эстонского флага. Синим цветом засветятся Три креста, вильнюсские мосты, эстонский флаг поднимется над Дворцом правителей, в котором в 19 часов 18 минут Трубач свободы сыграет государственный гимн Эстонии, посылая весть о единстве и братстве.
Цветами эстонского флага в этот вечер будет освещен и колокол столетия Литвы на Кафедральной площади. Таким образом столица Литвы поздравит Эстонию, которая отмечает столетие своей независимости 24 февраля.
По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, Литву и Эстонию объединяет не только переменчивая история последнего столетия, но и светлое видение будущего, которое объединяет и вдохновляет. «Этот год очень важен для всех стран Балтии, поэтому мы рады, что можем принять участие в празднике Эстонии. Неделю назад мы сами пережили огромный подъем, когда на улицах Вильнюса горели костры, звучали песни, а вместе с литовцами приехали праздновать и наши соседи латыши и эстонцы. Поэтому я хорошо понимаю, какая радость в этот день ожидает жителей Эстонии. Вильнюс всем сердцем будет с Эстонией, и будет праздновать ее независимость», - сказал Шимашюс.
В Вильнюсе множество эстонских знаков, надо только всмотреться и увидеть. Поэтому Вильнюсское агентство по туризму и развитию бизнеса «Go Vilnius» решило по случаю столетия подарить соседям эстонские мгновения в столице Литвы.