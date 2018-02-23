суббота, 24 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Главное
Новости
События
EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
  • Примите участие в акции "Минута Эстонии"!

Примите участие в акции "Минута Эстонии"!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Pixabay

"Минута Эстонии" - всегосударственная акция, которая начнется в 13:00 24 февраля и продлится одну минуту.

Приглашаем всех жителей Эстонии сделать фотографию происходящего вокруг себя или своей деятельности 24 февраля в промежуток между 13:00 до 13:01. Загружать изображения можно до 10 марта 2018 года.

Все фотографии, сделанные в течение этой минуты, будут переданы вместе с именем автора и описанием в архив Эстонского национального музея. Из присланных работ будет создана самая обширная в истории страны фотовыставка, которая появится в Интернете и частично в СМИ.

Акцию организует Союз фотожурналистов при поддержке Госканцелярии.

Условия участия ТУТ

Читать также

НАВЕРХ