Примите участие в акции "Минута Эстонии"!
23 февраля 2018 г., 16:27
"Минута Эстонии" - всегосударственная акция, которая начнется в 13:00 24 февраля и продлится одну минуту.
Приглашаем всех жителей Эстонии сделать фотографию происходящего вокруг себя или своей деятельности 24 февраля в промежуток между 13:00 до 13:01. Загружать изображения можно до 10 марта 2018 года.
Все фотографии, сделанные в течение этой минуты, будут переданы вместе с именем автора и описанием в архив Эстонского национального музея. Из присланных работ будет создана самая обширная в истории страны фотовыставка, которая появится в Интернете и частично в СМИ.
Акцию организует Союз фотожурналистов при поддержке Госканцелярии.
Условия участия ТУТ.