Примите участие в акции "Минута Эстонии"!

Приглашаем всех жителей Эстонии сделать фотографию происходящего вокруг себя или своей деятельности 24 февраля в промежуток между 13:00 до 13:01. Загружать изображения можно до 10 марта 2018 года.

Все фотографии, сделанные в течение этой минуты, будут переданы вместе с именем автора и описанием в архив Эстонского национального музея. Из присланных работ будет создана самая обширная в истории страны фотовыставка, которая появится в Интернете и частично в СМИ.