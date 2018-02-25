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Знаменательные события юбилейной недели ЭР100 вернулись в Таллинн

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ФОТО: Erik Prozes

В воскресенье, 25 февраля, мероприятия юбилейной недели, посвященные столетию Эстонской Республики, пройдут в Таллинне. Начиная с полудня в Таллиннской реальной школе и на площади Вабадузе пройдут мероприятия в память о первых шагах Временного правительства Эстонии. В этот день, сто лет назад, в здании Таллиннской реальной школы прошло первое собрание Временного правительства республики.

«Сегодня юбилейная неделя ЭР100 вернется из своего исторического похода по всей Эстонии обратно в Таллинн, где Временное правительство Эстонии провело свое первое заседание», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Удивительно, но в Таллинне, будущей столице Эстонской Республики, Манифест независимости в действительности был представлен только 25 февраля», – добавил Кастерпалу. 

В воскресный полдень в Таллиннской реальной школе пройдет праздничное мероприятие «100 лет с первого заседания Временного правительства Эстонии» в память о первом собрании Временного правительства. В 14:00 со ступенек Таллиннской реальной школы с речью выступит премьер-министр Юри Ратас, также будет зачитан Манифест о независимости Эстонии.

В 14:30 процессия направится на площадь Вабадузе к монументу победы в Освободительной войне, где выступят хоры, а к подножию монумента будут возложены цветы.

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