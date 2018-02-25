Знаменательные события юбилейной недели ЭР100 вернулись в Таллинн

«Сегодня юбилейная неделя ЭР100 вернется из своего исторического похода по всей Эстонии обратно в Таллинн, где Временное правительство Эстонии провело свое первое заседание», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Удивительно, но в Таллинне, будущей столице Эстонской Республики, Манифест независимости в действительности был представлен только 25 февраля», – добавил Кастерпалу.

В воскресный полдень в Таллиннской реальной школе пройдет праздничное мероприятие «100 лет с первого заседания Временного правительства Эстонии» в память о первом собрании Временного правительства. В 14:00 со ступенек Таллиннской реальной школы с речью выступит премьер-министр Юри Ратас, также будет зачитан Манифест о независимости Эстонии.