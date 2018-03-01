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В юбилейный год состоится большая серия походов

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

В честь столетнего юбилея Эстонской Республики в апреле стартует большая серия походов, благодаря которой все желающие смогут разными способами передвижения попасть в различные уголки страны. Серия походов ЭР100 будет объявлена открытой на походной ярмарке Matkamess, которая пройдет 7 апреля.

«В юбилейный год мы хотим как можно больше людей познакомить с природой Эстонии», – сказала президент Союза походов Эстонии Ингрид Кулигина. «Каждый месяц будут проходить походы как минимум двух разных видов. Походы начнутся уже в апреле, когда мы пригласим жителей Эстонии с байдарками и каноэ на водотоки», – добавила Кулигина.

По словам руководителя программы организационной команды ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, разные виды походов помогут увидеть очень разнообразную эстонскую природу. «Природа Эстонии вызывает эмоции, которые зачастую едут искать за границей. В честь юбилейного года мы призываем всех ходить в походы по Эстонии и испытать себя в них», – сказала Соэ. 

С апреля в течение юбилейного года пройдут походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на санках и на лыжах. На свои походные тропы в августе приглашает и Центр управления государственными лесами (RMK). 

«Третья ветвь походного пути RMK, которая будет готова в августе, объединит всю Эстонию в единую сеть», – сказала руководитель отдела по организации посещений RMK Марге Раммо. «Каждый, кто вдоль и поперек исходит все тропы, увидит разнообразную и неповторимую природу Эстонии и познакомится с историей, поймет, где корни эстонцев», – добавила Раммо.

Серию походов ЭР100 организуют Эстонский союз походов, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами. Серия походов будет объявлена открытой на походной ярмарке Matkamess, которая пройдет 7 апреля и на которой можно будет поближе познакомиться с возможностями походов. Предварительная регистрация на походы начнется 24 марта.

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