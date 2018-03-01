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Юбилей ЭР отметили и в далекой Сибири

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Как отметили юбилей ЭР в далекой Сибири.

ФОТО: Лийна Андреева

В минувшее воскресенье столетие ЭР отмечали в крупнейшем в Сибири эстонском поселении -  Верхнем Суэтуке. 

«На праздник были приглашены все местные эстонцы. Мы пели и танцевали, - рассказала репортеру Postimees одна из активисток деревни Лийна Андреева. - На столе были эстонские угощения, черный хлеб, мульгикапсад, бутерброды с килькой, печеная картошка, домашее сало и домашняя эстонская горчица».

Праздник в деревенском клубе открыл духовой оркестр Верхнего Суэтука - инструменты для него были присланы из Эстонии в качестве подарка. 

ФОТО: Liina Andrejeva

На юбилей в деревню приехали также гости из Таллинна, которые были, по словам Андреевой, очень рады возможности отметить праздник вместе с деревенскими жителями.  

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