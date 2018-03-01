Юбилей ЭР отметили и в далекой Сибири

«На праздник были приглашены все местные эстонцы. Мы пели и танцевали, - рассказала репортеру Postimees одна из активисток деревни Лийна Андреева. - На столе были эстонские угощения, черный хлеб, мульгикапсад, бутерброды с килькой, печеная картошка, домашее сало и домашняя эстонская горчица».

Праздник в деревенском клубе открыл духовой оркестр Верхнего Суэтука - инструменты для него были присланы из Эстонии в качестве подарка.

ФОТО: Liina Andrejeva