Смотри: самое долгое в мире приглашение на день рождения

Приглашение продолжительностью почти пять (!) часов можно посмотреть на портале Puhka Eestis.

Приглашение на день рождения включает несколько слайдов с интересными фактами об Эстонии. В качестве саундтрека использована эстонская национальная музыка и ее модернизация от Greip and Trad!Attack.

"Мы надеемся, что с этими радостными портретами мы развеем миф о постоянно тревожащихся эстонцах - раз в столетии эстонцы улыбаются!", - передают организаторы проекта.

E-resident Niels. ФОТО: EV100 sünnipäevakutse