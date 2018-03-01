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Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
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Смотри: самое долгое в мире приглашение на день рождения

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ФОТО: EV100 sünnipäevakutse

Взгляните на самое длинное приглашение на день рождения, которое призывает людей во всем мире присоединиться к празднованию 100-летия Эстонской Республики. Уникальное приглашение родилось в сотрудничестве с несколькими тысячами эстонских людей, которые отправили свой портрет для участия в проекте.

Приглашение продолжительностью почти пять (!) часов можно посмотреть на портале Puhka Eestis.

Приглашение на день рождения включает несколько слайдов с интересными фактами об Эстонии. В качестве саундтрека использована эстонская национальная музыка и ее модернизация от Greip and Trad!Attack.

"Мы надеемся, что с этими радостными портретами мы развеем миф о постоянно тревожащихся эстонцах - раз в столетии эстонцы улыбаются!", - передают организаторы проекта. 

E-resident Niels.

ФОТО: EV100 sünnipäevakutse

Приглашение стало подарком к юбилею ЭР100 от Alfa-Omega Communications, gotoAndPlay и NOPE Creative при поддержке Фонда поддержки предпринимательства EAS.

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