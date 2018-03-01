Смотри: самое долгое в мире приглашение на день рождения

Взгляните на самое длинное приглашение на день рождения, которое призывает людей во всем мире присоединиться к празднованию 100-летия Эстонской Республики. Уникальное приглашение родилось в сотрудничестве с несколькими тысячами эстонских людей, которые отправили свой портрет для участия в проекте.
Приглашение продолжительностью почти пять (!) часов можно посмотреть на портале Puhka Eestis.
Приглашение на день рождения включает несколько слайдов с интересными фактами об Эстонии. В качестве саундтрека использована эстонская национальная музыка и ее модернизация от Greip and Trad!Attack.
"Мы надеемся, что с этими радостными портретами мы развеем миф о постоянно тревожащихся эстонцах - раз в столетии эстонцы улыбаются!", - передают организаторы проекта.
Приглашение стало подарком к юбилею ЭР100 от Alfa-Omega Communications, gotoAndPlay и NOPE Creative при поддержке Фонда поддержки предпринимательства EAS.