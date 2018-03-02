Проект века! Стартует программа фильмов ЭР100

«Программа фильмов ЭР100 – это проект века эстонского кинематографа, благодаря которому за короткое время на киноэкранах появится много новых произведений», – сказала руководитель Института кинематографии Эстонии Эдит Сепп. «На презентации программы можно будет впервые увидеть отрывки из фильмов, которые создаются в честь столетнего юбилея Эстонии, и встретиться с их авторами», – добавила Сепп.

В рамках программы фильмов ЭР100 выйдут в свет художественные фильмы «Товарищ ребенок» („Seltsimees laps“), «Ни дать ни взять» („Võta või jäta“), «Яан из ада» („Põrgu Jaan“), «Рождество Эйи в Тондикаку» („Eia jõulud Tondikakul“) и «Правда и справедливость» („Tõde ja õigus“), полнометражный анимационный фильм «Лотте и пропавшие драконы» („Lotte ja kadunud lohed“), документальные фильмы «Корни» („Juured“) и «Земля, обтесанная ветрами» („Tuulte tahutud maa“), телесериал «Банк» („Pank“) и серия короткометражных документальных фильмов «Изобретая Эстонию» („Leiutades Eestit“). «Программа фильмов стала первым проектом, с которого началась подготовка программы празднования юбилея Эстонской Республики. Она является и значительной частью всей программы празднования ЭР100», – сказала руководитель программы организационной команды ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Подготовка программы фильмов оказала влияние и на эстонский кинематограф в целом, поскольку с производством фильмов связана значительная часть нашей индустрии кино», – добавила Соэ. Фильмы из программы ЭР100 появятся на киноэкранах с марта 2018 года по февраль 2019 года. Телесериал «Банк» покажет ETV осенью 2018 года, а серия документальных фильмов «Изобретая Эстонию» идет на канале ETV уже начиная с осени 2017 года.