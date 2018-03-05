ЭР100 на этой неделе: много спорта, новых знаний и театра

В 11 часов начинается Чемпионат мира по зимнему плаванию, соревнования пройдут в Адмиралтейском бассейне Таллиннского порта. На спортивные соревнования по случаю ЭР100 в Эстонию прибудет более 1500 участников из более чем 40 стран. Соревнования будут проходить до 10 марта.

В 19 часов в Таллинне, в павильоне ожидания Балтийского вокзала, пройдет премьера совместной постановки театра Пийпа и Туута с Латвийским театром «Кабаре Сибирь». Посвященная юбилею Эстонии постановка рассказывает о первых известных деятелях, занимавшихся развлечением публики во времена первой республики, попавших в первую мировую войну, но даже в самых нечеловеческих условиях не отказавшихся от любви друг к другу и своей профессии артиста.