ЭР100 на этой неделе: много спорта, новых знаний и театра

Стартовавшая неделя юбилейного года богата на события: тут и гостевые онлайн-уроки, культура хиппи, гандбол, необыкновенные премьеры и концерты. Смотрите подробности в нашем обзоре и участвуйте в мероприятиях!
Понедельник, 5 марта
- В Таллиннской центральной библиотеке откроется выставка молодой художницы Анн Синивяли «Т», где можно будет увидеть искусство, связанное с футболками. Выставка является частью инициативы ЭР100 «Искусство в библиотеки».
Вторник, 6 марта
В 11 часов начинается Чемпионат мира по зимнему плаванию, соревнования пройдут в Адмиралтейском бассейне Таллиннского порта. На спортивные соревнования по случаю ЭР100 в Эстонию прибудет более 1500 участников из более чем 40 стран. Соревнования будут проходить до 10 марта.
В 19 часов в Таллинне, в павильоне ожидания Балтийского вокзала, пройдет премьера совместной постановки театра Пийпа и Туута с Латвийским театром «Кабаре Сибирь». Посвященная юбилею Эстонии постановка рассказывает о первых известных деятелях, занимавшихся развлечением публики во времена первой республики, попавших в первую мировую войну, но даже в самых нечеловеческих условиях не отказавшихся от любви друг к другу и своей профессии артиста.
Среда, 7 марта
- С 7 по 9 марта пройдут очередные онлайн-гостевые уроки в рамках программы «Назад в школу», подаренные к 100-летию Эстонской Республики. В этот раз в качестве темы будет рассматриваться безопасность, на фоне которой будут обсуждаться возможные конфликтные ситуации в Эстонии.
- 10:00, #067 Марге Кохтла: Почему происходят несчастные случаи на воде? 4-6 класс
- 11:00 #068, Прийт Эннет: Почему происходит глобальное потепление? 7-9 класс
- 12:00 #069, Ханнес Хансо: О ситуации в России, 10-12 класс
Четверг, 8 марта
- В рамках онлайн-гостевых уроков будут рассказывать:
- 9:00 #070 Яна Селезнева: Почему в Эстонию пришли беженцы? 1-3 класс
- 10:00, #071 Ивар Соопан: Почему существуют войны? 4-6 класс
- 11:00, № 072 Давид Всевиов: Почему люди используют слова, разжигающие ненависть? 7-9 класс
- 12:00, #073 на английском языке Джозеф Карсон: Почему кибербезопасность начинается с тебя? 10-12 класс
- В 14 часов в кинотеатре Artis прессе будет представлена программа фильмов ЭР100 и документальная серия «Изобретая Эстонию», созданная Эстонской национальной телерадиовещательной корпорацией (ERR). Также будут показаны фрагменты готовящихся фильмов и сериалов, на месте будут присутствовать и авторы фильмов.
- В 17:15 издательство Мульгимаа «Kaarnakiwi» представит в городской библиотеке Вильянди книгу «Приходские пересуды», созданную к 100-му дню рождения Эстонской Республики. На презентации будет играть на варгане и рассказывать истории о своей работе корректора текстов старых газет Калле Гастон.
- С 8 по 18 марта в Лиссабоне пройдет анимационный фестиваль «MONSTRA», он в 2018 году сфокусируется на Эстонии. Цель фокуса фестиваля - повысить информированность о культуре кино Эстонии.
Пятница, 9 марта
В рамках онлайн-гостевых уроков будут рассказывать:
- 9:00 #074 Геттер Яани: Почему выступить против кибербуллинга – это самый смелый поступок? 1-3 класс
- 10:00, #075 Маарья Пунак: Почему важно противостоять кибербуллингу? 4-6 класс
- 11:00, #076 Илона Кирст: Как противостоять кибербуллингу? 7-9 класс
- 12:00, #077 Рийна Куузик-Раясаар и Виктория Руденко: Почему образование – это привилегия? На примере развивающихся стран, 10-12 класс
- В 18:30 начинающаяся в Центре культуры Кярдла постановка «Говорящая одежда» дает старт Дням театра Хийумаа. Хийумаа отмечает 100-летие Эстонской Республики театральным фестивалем, на котором выступят дети, молодежь, а также профессиональные актеры. Различные выступления будут проходить до 11 марта.
- В 19 часов в Национальной опере «Эстония» можно будет посмотреть постановку Национальной оперы «Эстония» и зала Канутской гильдии «История Эстонии. Народ, рожденный от испуга». Это мероприятие является частью театральной программы ЭР100 «История века».
- В 19 часов в театре «Угала» будет представлена совместная постановка театра «Угала» и творческого объединения R.A.A.M «Революция хиппи». Постановка, события которой развиваются в 1970-1980 годах, является частью театральной серии ЭР100 «История века».
- Начинается Чемпионат Эстонии по гандболу среди юношей и девушек в возрастном классе 2003. Спортсмены, которые войдут на соревнованиях в тройку победителей, будут награждены медалями чемпионата Эстонии со специальным дизайном ЭР100.
Суббота, 10 марта
- В 11 лет в Ярвамаа в сельском доме Карину пройдет третий поход Карину. На спортивное мероприятие приглашаются все желающие, чтобы вместе преодолеть тропу протяженностью 22 километра.
- В 14 часов в Ледовом холле Вильянди после 8-летней паузы пройдет Чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин, который посвящен 100-летнему юбилею Эстонской Республики.
- В 14 часов в спортхолле «Калев» пройдет мужской праздник гимнастики. Праздник гимнастики предлагает возможность посоревноваться мужчинам младшего и старшего возраста, которые придут со своими гимнастическими группами.
- В 18:30 в Германии, в Мюнхене будет отмечаться 100-летие Эстонской Республики. Эстонское общество Мюнхена в сотрудничестве с городской библиотекой Мюнхена, отделом культуры и эстонским посольством в Берлине, организовало интересное мероприятие, которое предназначено как для эстонцев из Мюнхена, так и для жителей Мюнхена. Вступительную речь произнесет атташе по культуре посольства ЭР Мерит Копли, будет показан фильм «Герои», выступит этно-ансамбль «Puuluup».
- В 19 часов в театре «Угала» будет представлена совместная постановка театра «Угала» и R.A.A.M «Революция хиппи». Постановка, события которой развиваются в Эстонии 70-х годов, является частью театральной серии «История века».
- В 19 часов пройдет Эстонский фестиваль музыкальных клипов 2018 года, где встретятся авторы и аудитория, чтобы вместе отметить достижения местного творчества в области видео. Фестиваль будет проходить на железнодорожной станции Валга в двух залах. В результате народного голосования и выбора жюри будет объявлен лучший музыкальный клип Эстонии.